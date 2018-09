El alcalde de Carboneras se entrevistará con los vecinos en sus domicilios El alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela. / FACEBOOK Felipe Cayuela facilita su correo electrónico personal en una iniciativa que pretende acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos a través de reuniones concertadas DANIEL SERRANO Carboneras Martes, 18 septiembre 2018, 00:09

El alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, de Gicar, anunció ayer en su perfil personal de Facebook que ha abierto una nueva vía de comunicación con sus vecinos, a los que visitará cada tarde en sus viviendas.

El regidor facilitó su correo electrónico personal, felipecayuela@hotmail.com, «para que cualquier ciudadano de Carboneras pueda solicitar que el alcalde le visite en su hogar o negocio».

Para ello los carboneros deberán enviarle un mensaje indicándole su nombre, dirección y un teléfono para que Cayuela pueda ponerse en contacto con ellos con el fin de poder concertar un encuentro entre ambos.

«Mucha gente no viene al Ayuntamiento a hablar con el alcalde porque no puede hacerlo en horario de mañana o porque le impone el lugar o porque piensa que no va a ser recibido en ese momento», expuso.

Cayuela detalló que con esta iniciativa quiere acercarse a sus vecinos y «acercar el Ayuntamiento a los hogares de Carboneras para conocer de primera mano la problemática que pueda haber en su lugar de residencia o en su barriada o si tiene alguna sugerencia constructiva que realizar».

En declaraciones a este periódico, el regidor carbonero argumentó que la semana pasada recibió una llamada en la que le solicitaron una reunión fuera del Consistorio. También admitió que ese mismo día vio que el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, estaba llevando a cabo esa misma iniciativa.

Cayuela relató que le pareció «una buena idea» y comentó que ya tiene varias reuniones pendientes con sus vecinos.