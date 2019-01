Andrés Segura y Álvaro Ramos anuncian una candidatura de participación ciudadana en Garrucha Andrés Segura Soler y Álvaro Ramos Cáceres, en el paseo marítimo de Garrucha. / IDEAL El exalcalde socialista y el coordinador comarcal de Izquierda Unida concurrirán juntos a las elecciones municipales del mes de mayo DANIEL SERRANO Garrucha Jueves, 3 enero 2019, 08:49

El exalcalde de Garrucha entre los años 1999 y 2007, por aquellos entonces en el PSOE, Andrés Segura Soler, y el actual coordinador comarcal de Izquierda Unida, Álvaro Ramos Cáceres, han anunciado que, gracias al contacto mantenido a través de Adelante Andalucía en las pasadas elecciones del 2 de diciembre, han decidido concurrir juntos a las próximas elecciones municipales de Garrucha, que se celebrarán el 26 de mayo de 2019.

Así lo anunciaron hace unos días a través de los perfiles de las redes sociales de Somos Garrucha. El comunicado llegó en forma de un vídeo, de algo más de tres minutos, en el que aseguraron que la fórmula para articular su proyecto sería «hacer una candidatura ciudadana abierta a todos los colectivos y personas individuales» que compartan sus ideas.

«Comenzamos el año trabajando para que en mayo podamos presentar una candidatura acorde al pueblo de Garrucha», finalizaba el vídeo en el que tanto Segura como Ramos relataron que «a lo largo de los últimos tiempos hemos tenido largas charlas y tertulias en las que hemos hablado de los problemas que tiene el municipio y ambos estamos de acuerdo en que hay que intervenir en política en Garrucha para solucionarlos».

Según el exalcalde, la línea gruesa de los problemas que sufre este municipio costero del Levante almeriense son la economía y la transparencia. «Actualmente Garrucha tiene una deuda asfixiante de 7,5 millones de euros, por lo que no le permite al Ayuntamiento hacer las inversiones necesarias en el municipio. El actual equipo de gobierno de María López ve como solución vender trozos de pueblo y a nosotros no nos parece que esa sea la solución. Creemos que debemos de administrar bien el dinero y gastar cada euro en lo que sea necesario porque mientras estemos hipotecados con la deuda no se puede hacer una buena gestión», apuntó Segura en el vídeo.

Por su parte, Ramos se encargó de detallar que en la página web del Ayuntamiento de Garrucha aparece un enlace sobre 'Transparencia' pero «durante doce años no aparece ningún dato ni económico ni de empleo». A su vez, el coordinador comarcal de IU aseguró que durante este periodo de tiempo «solo se le ha dado empleo a los votantes de los partidos que gobiernan y eso ni es ético ni democrático. Debemos de realizar una política abierta donde los empleos se den de manera pública, transparente, y a la vista de todos».

Así, tal y como detallaron a este periódico, será una plataforma ciudadana y aunque en la actualidad están usando 'Somos Garrucha' no descartan crear una nueva puesto que ahora mismo están en un «periodo de formación y de contacto».

Abierta a todos

Segura Soler comentó a IDEAL que él va como «independiente» dentro de una «candidatura abierta» que «va a ser aproximadamente lo que fue Adelante Andalucía, es decir, un conjunto de partidos y a la vez una candidatura abierta a colectivos y ciudadanos independientes, entre otros».

El exalcalde se definió como independiente porque considera que para «lo que hay que hacer en el municipio no tienen mucho que ver las ideologías. En Garrucha hay que hacer una buena gestión, responsable, seria y con cierto conocimiento».

«Tenía ganas de volver a la política porque me gusta» Andrés Segura Soler aseguró a IDEAL que, tras doce años de que saliera del Ayuntamiento de Garrucha, «tenía ganas de volver». El exalcalde apuntó que en este tiempo ha cursado una carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia. «Quien hace esto a determinada edad es porque le gusta y a mi me gusta la política», comentó. A su vez, Segura afirmó que no se sentía «querido en el PSOE», del que fue militante «durante muchísimos años» y quería participar en política. «Agradezco esta nueva oportunidad que me han dado», finalizó.

Si bien, lo que aún está por determinar, puesto que se trata de una candidatura de participación ciudadana, es quién será el número uno de la lista, es decir, el candidato a la Alcaldía de Garrucha, aunque todo parece indicar que será el exalcalde Andrés Segura Soler.

«Ojalá que venga alguien que mejore mi capacidad, pero es cierto que lo que tenemos hablado y la invitación que me han hecho es que yo encabece esa lista», reconoció Segura, aunque también admitió que habrá que esperar a que pase todo el proceso de selección y realizar una asamblea en la que todos los participantes de la candidatura den el visto bueno.

Así la cosas, quien deseé formar parte esta candidatura de participación ciudadana, únicamente tiene que ponerse en contacto o con Andrés Segura o con Álvaro Ramos.