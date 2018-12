Antas aprueba un presupuesto para 2019 de más de 3,8 millones de euros Sesión ordinaria de pleno celebrada en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Antas. / D. S. El equipo de Gobierno saca adelante unas cuentas que prevén un incremento de casi 700.000 euros respecto al año anterior DANIEL SERRANO Antas Sábado, 29 diciembre 2018, 09:51

Tal y como estaba previsto, el Ayuntamiento de Antas dio luz verde al presupuesto general municipal para el ejercicio económico de 2019 en la última sesión ordinaria de pleno del año, celebrada en la mañana de ayer en la casa consistorial.

El equipo de Gobierno antense, del Partido Popular, consiguió sacar adelante, con sus seis votos favorables, unas cuentas que ascienden hasta los 3.889.243,97 euros, lo que supone un incremento de 691.643,97 euros respecto al ejercicio económico del presente año, por lo que el presupuesto para 2019 se ha incrementado en aproximadamente un 14%. Igualmente, merece la pena destacar que los ingresos y los gastos previstos están equilibrados.

«Se trata de unos presupuestos reales, no hay nada más que ver las liquidaciones de los dos años anteriores para comprobar como, por ejemplo, en 2017 se ejecutó en un 98,29%», comentó durante su intervención la alcaldesa de Antas, Isabel Belmonte, quien aseguró que «los presupuestos se deben de hacer con lo que hay ejecutado en el presente año, pero teniendo en cuenta también la liquidación del año anterior».

Igualmente, la regidora popular destacó el incremento del presupuesto respecto al del año anterior y recordó que «cumplimos absolutamente con todo, con la estabilidad presupuestaria y con la regla del gasto, y también tenemos el informe favorable de la Diputación de Almería».

Antes de terminar su intervención, Belmonte Soler aseguró que, a fecha de 27 de diciembre, la deuda comercial era de cero euros. «No debemos nada a ninguna empresa, está todo pagado», finalizó.

Capítulos destacados

En cuanto a los ingresos que prevé el Ayuntamiento de Antas, como en años anteriores, casi la totalidad provienen de las operaciones corrientes. En ellas destaca el capítulo uno, el de impuestos directos, donde están presupuestados unos ingresos de más de 1,7 millones de euros.

Por partidas, las más llamativas son las de los impuestos sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, que ascienden a 670.00 euros; los de naturaleza urbana a 550.000 euros; y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a 430.000 euros.

En relación a los gastos, el incremento de más de 50.000 euros en la partida de personal se debe a que el presupuesto prevé la incorporación de dos auxiliares administrativos, una plaza de arquitecto, que pasará a la plantilla del Consistorio ya que en la actualidad hay contratado uno de manera externa, y una de policía local.

En lo referente a las inversiones, el Ayuntamiento de Antas tiene previsto destinar un total de 990.250 euros, que supone aproximadamente un 25% del total del presupuesto, para realizar 21 actuaciones a lo largo del próximo año. Entre ellas destacan los 111.250 euros que se destinarán para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); los 130.000 euros que irán para el museo Casa Algárica; 80.000 euros para la urbanización de las calles Adelfas y Natividad; otros 80.000 euros para la construcción de un muro de delimitación en el campo de fútbol; e igualmente se prevén, en otras partidas, la adquisición de un vehículo para obras y servicios, acabar el adoquinado de las calles del cementerio y actuaciones de iluminación en Aljáriz o Jauro, entre otras actuaciones.

Abstención y rechazo

A pesar de que las cuentas salieron adelante ya que el PP tiene mayoría absoluta, los dos ediles presentes del PSOE votaron en contra y los dos del ya extinto Partido Andalucista decidieron abstenerse.

En su turno de palabra, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Pérez, apuntó que «son unos presupuestos bastantes inflados, no creíbles, ficticios, y sobre todo electoralistas y antisociales». A su vez, el socialista recriminó a Belmonte Soler que «lo que no has hecho en doce años lo quieres hacer ahora en cuatro meses y eso es imposible, además nos va a traer bastantes consecuencias al Ayuntamiento».

Por su parte, el portavoz del PA, Diego Castaño, justificó la abstención de su grupo político considerando que los presupuestos «están algo abultados. Creemos que son ficticios porque no hay tiempo físico en un año para ejecutarlos».

Al igual que el portavoz socialista, Castaño Cano apuntó que «el gasto social ha bajado y en consecuencia ha aumentado el de infraestructura».