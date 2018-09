Carboneras solicita un préstamo a Hacienda para pagar a Cespa El Grupo Municipal Socialista votó en contra de la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico para el ejercicio 2019. / D. S. El Ayuntamiento tiene que hacer frente a una sentencia judicial firme que le obliga a abonar más de 2,4 millones de euros a la empresa DANIEL SERRANO Carboneras Viernes, 14 septiembre 2018, 00:11

El equipo de gobierno carbonero, formado por Gicar y PP, dio luz verde ayer, en una sesión plenaria extraordinaria, a la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2019 para el pago de condenas recaídas en sentencias judiciales firmes.

La portavoz del equipo de gobierno, Ana María Moreno, puso como antecedentes que «el Ayuntamiento de Carboneras adquirió en 2010, etapa de gobierno socialista, una deuda de casi 4,5 millones de euros con la empresa Cespa que se encargaba de los servicios de limpieza y recogida de residuos».

El 3 de mayo de 2012, el gobierno Gicar-PP, mediante el plan de pago a proveedores, pagó más de 2,6 millones de euros. Aún así quedaba pendiente el pago de más de 1,8 millones de euros por servicios extraordinarios, que sumándole los intereses de demora y costas ascendía a 2.761.326 euros.

«Tras las negociaciones mantenidas con Cespa se llegó a un acuerdo con una quita de más de 350.000 euros por lo que queda un pago obligado a la empresa de 2.409.777 euros, que se pagaría en un plazo de 10 años. La sentencia es firme y si no pagamos aumentarán los intereses», apuntó Moreno.

Por su parte, el PSOE votó en contra de esta medida. El portavoz socialista, Ramón Soto, defendió la postura de su formación argumentando que «se trata de unos servicios que el Ayuntamiento en su momento no reconoció que se hubieran prestado».

Soto comentó que Cespa presentó dos contenciosos, en los años 2010 y 2011, cuyas sentencias se recibieron bajo el mandato de Gicar-PP. «Ustedes han hecho todo lo posible para perder estos contenciosos porque no han defendido los intereses municipales», achacó el socialista.

«La mayoría de facturas que reclama Cespa nunca fueron aprobadas por ningún órgano de gobierno de este Ayuntamiento. Los servicios no se recibieron y son facturas ficticias por lo que no se pagaron ni se deben de pagar», argumentó Soto, quien aseguró que «el Ayuntamiento no se ha defendido en los juzgados».

En este punto, desde el equipo de gobierno, tanto Moreno como el portavoz popular, Salvador Alarcón, apuntaron que el edil de Hacienda en la etapa de gobierno socialista reconoció «una serie de trabajos y servicios que no se podían comprobar si se habían realizado o no».

Para finalizar, el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, comentó que desde el equipo de gobierno han conseguido rebajar la condena y defendió a los servicios jurídicos del Consistorio que «han actuado con profesionalidad».

El regidor aseguró que se ha actuado para «pagar la sentencia de la forma menos gravosa posible».