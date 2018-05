El concejal de Turismo de Carboneras solo dimitirá si su partido se lo pide Pascual Díaz Hernández, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Carboneras, en una imagen de archivo. / IDEAL El PSOE se suma a la petición de IU y urgen al PP a que exijan el acta de edil a Pascual Díaz tras la difusión de los polémicos vídeos DANIEL SERRANO Carboneras Jueves, 3 mayo 2018, 01:18

Pascual Díaz Hernández, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Carboneras, anunció ayer que no dimitirá a no ser que su formación política, el Partido Popular, se lo pida. «Si mi partido me dice vete, me voy», afirmó.

Sin embargo, el PSOE, tanto a nivel local como provincial, al igual que hiciese IU, exigió la dimisión inmediata del edil de Turismo carbonero por difundir vídeos, a través de Facebook, de un sicario de Pablo Escobar promocionando la localidad.

«Quiero ser contundente, el PP provincial debe de tomar medidas urgentes y pedir su acta de concejal», comentó el portavoz socialista carbonero José Luis Amérigo, quien afirmó que Díaz Hernández «no merece representar a Carboneras» ya que no sabe el coste que «este lamentable despropósito» le va a suponer a su municipio.

A nivel provincial, fue el secretario de Organización del Partido Socialista de Almería, Antonio Martínez, quien urgió a la dirección del PP de Almería y a la de los populares andaluces a que exijan el acta de concejal a Pascual Díaz.

«No solo basta con una media disculpa del concejal que, a pesar de todo lo que ha ocurrido, se sigue escudando en la gran difusión que ha tenido el vídeo, sin darse cuenta de que ha tirado por la borda años y años de una promoción turística orientada en un sentido absolutamente opuesto», aseguró Martínez.

Valoran las disculpas

Según pudo saber IDEAL, desde la dirección provincial del PP reconocieron que el edil de Turismo de Carboneras se había equivocado y no compartían «en absoluto» lo que había hecho pero valoraron que Díaz Hernández hubiera pedido perdón y, en principio, no van a tomar medidas al respecto.

Por su parte, Salvador Alarcón, presidente de los populares en Carboneras, tampoco dudó en mostrar su apoyo a su compañero de filas. «Le he trasladado a nuestro partido que sería una pena que por esta situación se provocase el que personas como Pascual, que entran en política de forma abierta, tuvieran que dejarla», confesó Alarcón.

El presidente del PP carbonero también recriminó que se machaque a gente que entra en política y que no son profesionales ni pretenden vivir de ello. «Son errores razonables porque a veces no saben el alcance que pueden tener ciertos comportamientos sin mala intención», sostuvo Salvador Alarcón.

Para finalizar, Díaz Hernández relató que nunca había pasado un fin de semana tan malo como este. «Ha sido muy desagradable, yo tengo mi trabajo y me llevo bien con la gente. Antes de ser político soy forofo de Carboneras y quiero que mi pueblo sea el mejor», comentó.