«Me voy a dejar la vida para que esta sentencia no machaque a Cuevas del Almanzora» El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, atendió a los medios de comunicación y a los vecinos. / IDEAL El alcalde cuevano, Antonio Fernández Liria, no desvela la estrategia que van a seguir sus abogados aunque asegura que todavía tienen esperanzas en los tres meses de los que disponen DANIEL SERRANO Cuevas del Almanzora Viernes, 11 mayo 2018, 17:24

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, ha informado esta mañana sobre la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que se condena al Ayuntamiento cuevano al pago de 13 millones de euros por responsabilidad patrimonial, por la nulidad de una licencia otorgada en el año 2005 sobre la base de la Delimitación de suelo urbano consolidado.

Ante un salón de plenos lleno de vecinos, medios de comunicación y el resto del equipo de gobierno actual, Fernández, acompañado por las ediles de Urbanismo y Hacienda, Antonia Ponce y María Isabel Alarcón, respectivamente, y en un tono más serio de lo que acostumbra, reveló que el Ayuntamiento no dispone de los 16 millones de euros a los que debe hacer frente, sumándole las costas del proceso, «de hecho ahora mismo tenemos una deuda de 3,8 millones de euros, aunque la hemos rebajado a la mitad en tres años de legislatura». El regidor cuevano lamentó que «no solamente no podemos hacer frente, sino que ya nos cuesta hacer frente a la deuda con los tres planes de ajuste que tenemos. A día de hoy sería imposible que el Ayuntamiento pudiera hacer frente a esta sentencia».

Sin embargo, Fernández no quiso desvelar el procedimiento ni la estrategia que van a seguir desde el Consistorio ante la sentencia ya firme del TSJA. «Nuestros abogados están diseñando y preparando cómo hacer frente a este palo. Tenemos plena confianza en ellos aunque es un tema muy complicado y si legalmente tenemos que hacer frente buscaremos fórmulas para que no suponga un quebranto total del Ayuntamiento. Permitidme que no de muchos detalles de cuál va a ser nuestra estrategia», comentó el alcalde cuevano antes de asegurar que se va a «dejar la vida para que esta sentencia no machaque a Cuevas del Almanzora».

La trama

Fernández comenzó su intervención detallando que la sentencia se debe al pago de una indemnización por una licencia que se concedió en el año 2005 en la época en que gobernaba el alcalde del Partido Popular Jesús Caicedo y su concejal de Urbanismo Juan José Pérez.

«Esto es un grave problema para las arcas municipales ya que supone estar 15 años solo pagando deuda. Es otro desastre para Cuevas del Almanzora que ya ha estado años paralizada gracias a la gestión del PP que la ha llevado a la ruina», confesó el actual regidor cuevano.

A su vez, el alcalde socialista hizo un recorrido desde el año 2004, cuando se dio proyecto a la promotora Monsora SL para la construcción de 102 viviendas a la entrada de Cuevas. Sin embargo, el 16 de marzo de 2005 llegó un contencioso al Ayuntamiento en el que se le advirtió que esa licencia no era legal. «El 28 de marzo, solo 12 días más tarde, la Junta de Gobierno del PP aprobó la licencia para la mercantil junto a otras 11 licencias más», contextualizó Fernández.

El alcalde también aseguró que «esta sentencia, por desgracia, no es un caso aislado». Fernández continuó relatando que la política urbanística que hizo el PP durante sus años de gobierno «ha supuesto multitud de problemas jurídicos y económicos». Es por ello por lo que el Ayuntamiento ha tenido 26 contenciosos que afectan a 1.255 viviendas.

Fernández también acusó al gobierno de Jesús Caicedo de no haber sido capaz en 15 años de aprobar un PGOU que dotara de seguridad jurídica en materia urbanística al municipio. Asimismo, el socialista recordó que «aislaron y acosaron al técnico municipal que se negó a informar de las licencias otorgadas con ese planeamiento ilegal. Quisieron hacer de este pueblo su cortijo».

Responsabilidades

El alcalde explicó que la Justicia está pidiendo responsabilidades al Ayuntamiento y, por tanto, serán ellos los que deben de dar una respuesta, «después veremos lo que pasa».

Respecto a la publicación en Facebook del PP de Cuevas en la que criticaban a Fernández de estar generando «alarma social», el regidor calificó las palabras de «desafortunadas y fuera de lugar».