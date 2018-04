Salvador Hernández presenta su renuncia como alcalde de Carboneras y Felipe Cayuela será investido en las próximas semanas A la izquierda, Felipe Cayuela, próximo alcalde de Carboneras y en el centro, el ya exregidor, Salvador Hernández. / IDEAL El ya exregidor tiene como objetivo volver a presentarse como candidato de Gicar en las elecciones municipales de mayo de 2019 DANIEL SERRANO Carboneras Lunes, 23 abril 2018, 17:48

Salvador Hernández presentó el pasado miércoles 18 de abril su dimisión como alcalde de Carboneras, tal y como él mismo reconoció en una carta abierta a los vecinos de su municipio. El ya exregidor carbonero renunció a su puesto al frente del Consistorio, cumpliendo así con la sentencia que le inhabilita durante doce meses por no dar la documentación solicitada por el PSOE hasta en 26 ocasiones y con el objetivo de volver a presentarse como candidato de Gicar en las próximas elecciones municipales, en mayo de 2019.

«Lo he hecho discretamente y con naturalidad, como debe ser. Naturalidad y sencillez con las que he procurado actuar durante los años que he tenido la satisfacción de ser alcalde del que sin duda es, dicho sea sin ánimo de menospreciar a nadie, el mejor pueblo de España, Carboneras», aseguró Hernández.

En cuanto al próximo alcalde de Carboneras, será el actual concejal de Hacienda y Personal, el independiente Felipe Cayuela, tal y como confirmó Hernández en su comunicado. «No me cabe duda, de que tendrá todo el apoyo de los compañeros y el mío propio para llevar a buen puerto todos los proyectos que están en marcha. El sentido común y un gobierno cercano a los carboneros seguirá siendo la metodología de trabajo», apostilló.

Así, Carboneras tendrá oficialmente a su próximo alcalde a mitad del próximo mes. Y es que, pasados un máximo de diez días hábiles desde que Hernández hiciese entrega de su renuncia en el registro del Ayuntamiento, se tiene que celebrar una sesión plenaria para dar cuentas de la misma. A partir de ahí, con un máximo de otros diez días hábiles, y en otro pleno extraordinario, Cayuela será investido como nuevo regidor carbonero y, a su vez, también tomará posesión un nuevo concejal de Gicar. Mientras tanto, será el primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo y Medio Ambiente, el popular Salvador Alarcón Vicente, quien se hará cargo en funciones de la Alcaldía.

Por su parte, el PSOE de Carboneras publicó el pasado sábado a través de sus redes sociales que Hernández había dimitido. «Se va por la puerta de atrás, sin dar explicaciones al pueblo de Carboneras, sin despedirse de los trabajadores municipales», aseguraron los socialistas.