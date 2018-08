El Dreambeach afronta su clímax tras congregar anoche a más de 40.000 personas Para hoy está previsto que el DJ holandés Robbert van de Corput, conocido como Hardwell, sea uno de los principales reclamos para los asistentes tras su «al Hardstyle con el tema 'The Underground', junto a Timmy Trumpet» EFE Sábado, 11 agosto 2018, 15:49

El festival de música electrónica Dreambeach Villaricos, que se celebra del 8 al 12 de agosto en Cuevas del Almanzora (Almería), afronta hoy su clímax tras congregar anoche a más de 40.000 personas en los diferentes escenarios de su recinto de 500.000 metros cuadrados.

Según han confirmado desde el festival a Efe, en el momento en el que pinchaba el DJ holandés Martin Garrix, 'número uno' del mundo en los años 2016 y 2017 según la revista británica 'DJ Mag', hasta 43.000 personas se daban cita en una jornada en la que también pincharon Richie Hawtin; o el DJ español más internacional, Paco Osuna.

Para hoy está previsto que el DJ holandés Robbert van de Corput, conocido como Hardwell, sea uno de los principales reclamos para los asistentes tras su «al Hardstyle con el tema 'The Underground', junto a Timmy Trumpet».

También destacan en el programa de esta noche Sunnery James & Ryan Marciano, dúo holandés con «un sonido característico que combina House y ritmos tribales» de estos socios en Ibiza de Armin van Buuren en su fiesta semanal en Hï Ibiza.

El dúo israelí de 'Psytrance' Vini Vici, el DJ galés Jamie Jones, la formación milanesa Tale of us, el británico Andy C., KSHMR, Jura o Ace Ventura, serán también de forma previsible parte de las elecciones de la mayoría de los participantes.

Los amantes del underground tendrán que escoger entre dos carpas. En la grande, Solomun o Adriatique; en la pequeña, la puesta en escena de Red Planet, un nuevo concepto temático y ornamental dedicado al techno más duro con invitados como Horacio Cruz, Blawan y Raffaele Attanasio.

En el Open Air, «la locura para los acérrimos del Drum & Bass» llegará de la mano de Kings of the Rollers, Killbox o Black Sun Empire.