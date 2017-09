¿La Feria de Vera sin 'cacharritos'? El recinto ferial vacío anoche El recinto ferial está vacío a pesar de que las fiestas comienzan mañana jueves 21. Los feriantes se niegan a asumir la subida de tarifas del Ayuntamiento. J. SIMÓN vera Miércoles, 20 septiembre 2017, 08:47

La Feria de Vera de este año podría pasar a la historia como la primera en la que no habrá atracciones. A pesar de lo difícil que resulta creer que unas fiestas puedan desarrollarse sin los tradicionales 'cacharritos', parece ser que será así si no hay un acuerdo de última hora. Ayer, los feriantes confirmaron su intención de no montar después de haber intentado hablar con el Ayuntamiento para pedirles que les bajaran las tarifas, algo que no solo no ha pasado, sino que se han encontrado una subida que, a algunos, les supone pagar más del doble por instalar su atracción en el recinto ferial de El Palmeral de Vera para la feria de San Cleofás.

Así lo explicó un feriante a la radio comarcal, y a última hora de la tarde lo denunció el PP de Vera en su Facebook. Los populares veratenses pidieron al Consistorio una reunión urgente con el equipo de Gobierno del PA y PSOE, dirigido por el alcalde, Félix López, para buscar una solución porque "Vera no se merece esto en sus fiestas", apuntaron los ediles del PP a IDEAL.

El Grupo Popular afirmó en la red social: "Nos esperan unos días de feria incompletos o a saber cómo se puede definir una feria sin atracciones. Este equipo de gobierno ya no puede caer más bajo, ya no se pueden hacer las cosas peor. Estamos dirigidos por un grupo de ineptos cuya única solución o vía posible es la dimisión. Tras este último esperpento y otros como la limpieza de nuestro pueblo y el enchufismo atroz existente ¿no queda claro que cambiamos a peor en 2015? ".

"Nosotros, desde el Partido Popular de Vera queremos mostrar y apoyar de forma unánime y tajante al colectivo de empresarios feriantes que de forma tan honrada trabajan y montan sus atracciones año tras año para que los vecinos, niños y niñas de nuestro municipio disfruten y hagan de nuestra feria un lugar más atractivo. El Grupo Municipal Popular de Vera ha solicitado una reunión URGENTE con el alcalde para mañana (por hoy) porque el pueblo de Vera no merece ser víctimas de políticos que son capaces de consentir este desmán", aseguraron.

Al parecer, el problema llega con una modificación de tasas aprobada hace unos meses, a través de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de terrenos de Uso Público con Caseta de Ventas, Quioscos y Otros Tipos de Instalaciones para el Uso Comercial. Según explicaron los feriantes, con este cambio, que divide el recinto ferial en sectores y depende de cuál paga más o menos, algunas atracciones pasarían a pagar más del doble por el mismo espacio que viene ocupando otros años.