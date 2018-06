Garrucha acoge el III Encuentro Categoría Bebé En este encuentro la competición como tal no existirá sino que será una jornada de convivencia que sirva de colofón a un año de aprendizaje DANIEL SERRANO Garrucha Viernes, 1 junio 2018, 13:27

Mañana, sábado 2 de junio, desde las 10 hasta las 14 horas, en el Campo de Fútbol Municipal 'Emilio Moldenhauer' de Garrucha se disputará el III Encuentro Categoría Bebé (4 y 5 años) 'Villa de Garrucha'.

En dicho evento participarán 16 equipos y un total de 200 niños. Los equipos participantes son tanto de la provincia de Almería como de Murcia: ACR. E. F. Águilas; E. F. Albox; C. D. Comarca de Níjar; E. F. Huércal-Overa; Los Molinos C. F.; E. F. Roquetas; E. F. Vélez Rubio; Cuevas C. F.; C. D. Mojácar; E. F. Olula del Río; C. D. Vera; C. D. Nexa Carboneras; Polideportivo Aguadulce; E. F. Antas; y P. D. Garrucha A y B.

En este encuentro la competición como tal no existirá, ya que no habrá ni resultado final, ni clasificaciones. De esta forma se intentará eliminar la ansiedad que suele provocar los resultados en los deportistas, y se tratará de conseguir el mayor disfrute y aprendizaje en la práctica de deporte en jugadores de estas edades.

Es decir, que será una jornada de convivencia que sirve de colofón a un año de aprendizaje y donde los más pequeños podrán mostrar sus habilidades futbolísticas.