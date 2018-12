Una gran fiesta infantil da hoy la bienvenida a la Navidad en Garrucha Los más jóvenes serán los protagonistas en una jornada que comenzará a las 18.30 horas en la plaza Pedro Gea, donde se inaugurará el belén DANIEL SERRANO Garrucha Viernes, 14 diciembre 2018, 00:19

A pesar de que la decoración y el alumbrado típico de estas fechas está instalado y funcionando desde primeros de mes, el municipio de Garrucha dará la bienvenida oficial a la Navidad esta tarde.

Será a partir de las 18.30 horas, en la plaza Pedro Gea, cuando comience la gran fiesta infantil que el Consistorio garruchero ha preparado para los más jóvenes de la localidad. Allí se instalará un photocall, atracciones hinchables, se celebrará una fiesta de la nieve así como una simulación de la lotería, con premios incluidos.

La gran sorpresa para los niños será una esfera hinchable a modo de gran bola de cristal con nieve artificial en su interior y capacidad de hasta tres personas que hará las delicias de los menores.

Igualmente, se celebrará una nochevieja infantil con campanadas y conguitos de la suerte. Para garantizar la fiesta y la diversión de los más pequeños se dispondrá de ocho monitores y animadores.

También para esta tarde, en los bajos del ayuntamiento, está prevista la inauguración del belén municipal que, como en años anteriores, ha sido realizado por la asociación de mujeres 'Nacidas del Mar' de Garrucha. Este acto, en el que no faltarán ni los polvorones ni los tradicionales licores navideños, será a partir de las 20 horas. Además, como no podía ser de otra manera, la banda de música municipal 'Ex Mari Orta' ofrecerá los mejores villancicos a todos los asistentes.

Merece la pena apuntar que, desde el pasado domingo que se inauguró, también se puede visitar el nacimiento instalado en la parroquia de San Joaquín de Garrucha. Este ha sido realizado, durante más de tres semanas, por un grupo de mujeres de la localidad y estará abierto durante todas las fiestas desde las 17 hasta las 19.30 horas, así como los días que se oficie misa.

Avanzando en la programación que ofrece este municipio, destaca otra de las novedades de este año, la I San Silvestre de Garrucha, una carrera muy tradicional en estas fechas que desembarca por primera vez en esta villa costera y que se celebrará el próximo viernes, día 21 de diciembre, a partir de las 19.30 horas. Esta carrera está concebida para que participen atletas de todas las edades a quienes se les pide que salgan a correr por las principales vías del municipio disfrazados con trajes típicos de estas fechas.

Del mismo modo, otro de los eventos importantes será la inauguración del ya tradicional belén viviente de la Asociación Representativa de Teatros y Espectáculos (ARTE), prevista para el domingo 23 de diciembre a las 18.30 horas, en la calle Mayor, junto a Unicaja.