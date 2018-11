The Hole Zero llega a Almería Las entradas se pueden conseguir con un magnífico descuento a través de Oferplan IDEAL Almería Martes, 27 noviembre 2018, 13:59

Después del éxito internacional de The Hole y The Hole 2 y conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga de The Hole llega a Almería. Será en la carpa instalada en la avenida del Mediterraneo, el 7 de diciembre, a partir de las diez y media de la noche.

Bajo la carpa de The Hole Zero te espera un gran show que recrea un club con números de circo, burlesque, cabaret, música y humor, mucho humor. Oferplan te ofrece entradas exclusivas a precios irresistibles para que vivas esta experiencia.

En el universo The Hole te adentras en las fiestas disco del mítico Studio 54 de finales de los 70 y 80, concretamente en la Nochevieja de 1979. Artistas de todo el mundo integran el elenco de este show que no te puedes perder.

Oferplan te ofrece estos descuentos exclusivos:

• Opción 1: 1 entrada en ZONA A1 para The Hole Zero, viernes 7, 22.30 horas, por 23,40 euros en vez de 36 euros.

• Opción 2: 1 entrada en ZONA B1 para The Hole Zero, viernes 7, 22.30 horas, por 17,55 euros en vez de 27 euros.

• Opción 3: 1 entrada en ZONA C para The Hole Zero, viernes 7, 22.30 horas, por 23,40 euros en vez de 36 euros.

¡Hazte ya con tu entrada con descuento para The Hole Zero con Oferplan!