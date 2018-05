El IES Jaroso finaliza su participación en el proyecto educativo internacional Erasmus + El proyecto educativo giró en torno a la temática de los faros. / IDEAL Alumnado y profesorado han compartido experiencias y conocimientos con institutos de Alemania, Finlandia, Italia y Grecia DANIEL SERRANO Cuevas del Almanzora Viernes, 4 mayo 2018, 00:52

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Jaroso de Cuevas del Almanzora clausuró, hace unos días, el proyecto Erasmus + 'Keep on Shining: a project on lighthouses', desarrollado durante dos cursos y en el que participaron profesorado y alumnado de Alemania, Finlandia, Italia y Grecia.

El proyecto educativo ha girado en torno a los faros. Su elección como eje temático tenía algo de simbolismo en el sentido de que la educación de los jóvenes europeos no puede entenderse ya sin pensar en este tipo de intercambios bajo un signo común que no es otro que aprender juntos.

Por ello, los objetivos principales del proyecto han incluido no solo establecer una conexión permanente entre las comunidades educativas de centros de distintas regiones europeas, sino también promover experiencias únicas en relación con la formación de los estudiantes y la práctica docente de los profesores.

El proyecto nació en 2016 financiado por el programa Erasmus + de la Unión Europea, y en él han participado estudiantes y profesorado de Heraklion (Grecia), Kalajoki (Finlandia), Westerstede (Alemania) y Nápoles (Italia), bajo la coordinación del IES Jaroso de Cuevas del Almanzora.

Durante los dos años que ha durado el proyecto, estudiantes y profesores de cada país han realizado viajes de una semana de duración al resto de países, donde han podido conocer de primera mano la realidad de sus sistemas educativos.

La última movilidad del proyecto Erasmus + 'Keep on Shining: a project on lighthouses' ha tenido lugar en Cuevas del Almanzora, en la que los estudiantes han trabajado, sobre todo, el aspecto digital, realizando vídeos, haciendo entrevistas por radio o creando montajes.

Asimismo, durante la última experiencia se presentó la aplicación de geolocalización 'GeoAumentaty Tour around…', diseñada por algunos de los alumnos del centro y en la que los visitantes tuvieron que crear una ruta con los faros del proyecto. El encuentro también ha tenido el reciclaje como protagonista.