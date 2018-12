Se jubila toda una institución en Pulpí, 'Loli, la maestra' Durante 34 años ha estado al frente de la Escuela de Educación de Adultos en el municipio pulpileño ANTONIO CÁCERES PULPÍ Viernes, 21 diciembre 2018, 13:46

Hoy viernes, 21 de diciembre, se jubila Dolores Muñoz Navarro, más conocida en Pulpí como 'Loli la maestra', que ha estado al frente de la Escuela de Educación de Adultos desde que la misma empezó a funcionar en el municipio, en 1984.

Todos sus alumnos, en su mayoría mujeres y cuantos la conocen, destacan de ella su carácter trabajador, su gran vocación docente y sus cualidades personales que se ocultan tras una gran sencillez y humildad.

Remonta sus orígenes a una familia humilde de Pulpí y desde bien pequeña tenía dotes de maestra. Su gran sueño era ser profesora pero lo normal en la época no era estudiar, sino trabajar. Y vaya si trabajó, en el campo, en los almacenes y dando clases particulares, entre otras tareas. Así fue como consiguió llegar a la Universidad de Almería donde estudió magisterio.

En 1984 se hizo cargo de implantar la educación de Adultos en Pulpí, inicialmente en el centro social 'La sociedad'. Luego se trasladó dicho centro a las antiguas escuelas de Nuestra Señora del Mar, más tarde al Centro de la Mujer y por último en 2007/08 se inauguró el actual Centro Paloma de la Paz.

Tras 35 años impartiendo clases, se despide de sus alumnos con lágrimas en los ojos, donde una de sus alumnas, en nombre de todas y todos le manifestó las «gracias por tener paciencia, por hacer feliz a personas mayores que esperan con ansia que sean las cuatro de la tarde para ir a la escuela de adultos a aprender a escribir, a leer, a hacer manualidades, coser refajos, bordar, hacer alfombras e incluso gerontogimnasia; por animar a estudiar a otras personas no tan mayores que abandonaron el instituto y más tarde deciden sacarse el graduado escolar, auxiliar de clínica, pruebas de acceso a la universidad e incluso idiomas; gracias por hacer que los malos estudiantes se conviertan en buenos y los buenos en superiores. Has dejado constancia de tu paso por la escuela de adultos de Pulpí y, aunque ya no sigas impartiendo clase, todos los conocimientos impartidos quedarán siempre en nuestros corazones. Te deseamos una Feliz, larga y merecida Jubilación!!!».

Entre todas las alumnas y alumnos del Centro de Educación de Adultos, 'Paloma de la Paz', han hecho una recolecta para hacerle un obsequio, gesto que emocionó aún más a su querida Loli.