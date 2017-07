La Junta «deja sin transporte escolar a varias familias», dice el PP La aplicación del Decreto 287/2009 que regula el servicio gratuito supone varios problemas como que alumnos de institutos huercalenses que están a escasos metros no tengan los mismos servicios IDEAL Huércal-overa Viernes, 30 junio 2017, 18:50

La parlamentaria almeriense del PP, Aránzazu Martín, pidió ayer a la nueva consejera de Educación de la Junta, Sonia Gaya, que «busque soluciones el problema» de transporte escolar que sufren los alumnos de dos centros educativos ubicados en la localidad de Huércal-Overa: el IES Cura Valera y el IES Albujaira.

Es un problema que llevan varias semanas denunciando las familias de la localidad, ya que, la aplicación del Decreto 287/2009 que regula el servicio gratuito del transporte escolar, les afecta, suponiendo una «discriminación», a su entender, al «estar en dos centros no incluidos como lugar común, y que a pesar de estar uno al lado del otro, se han producido grandes diferencias a la hora de obtener el servicio de transporte».

Explicó Martín que «hay familias que no pueden escoger el centro que les interesa por tener este año en cuenta el área de influencia; un alumno que estudia en un centro y cambia de domicilio tendrá que cambiar de centro porque en uno le ponen transporte escolar y en otro no, cuando están prácticamente colindantes; y dos hermanos no podrán estudiar en el mismo centro en base a los nuevos criterios porque el que se escolariza este año por primera vez se verá obligado a ir al centro de al lado que sí tiene derecho por la zona de influencia».

La parlamentaria trasladó este asunto a la consejera después de reunirse hace unas semanas con la plataforma de afectados integrada por unas 170 familias. A pesar de las peticiones, la consejera de Educación señaló que no se hará ninguna excepción y que se aplicará el Decreto, lo que provocará que «numerosas familias de Huércal-Overa se queden sin transporte escolar».