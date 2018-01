La Junta ultima los detalles para iniciar los trámites por la vía civil frente al Algarrobico Vista de la playa y del hotel de El Algarrobico. / EFE Tras la reunión de la comisión mixta después de la sentencia, el Gobierno andaluz ejercerá el derecho de retracto EUROPA PRESS / DANIEL SERRANO Carboneras Viernes, 12 enero 2018, 00:36

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, confirmó que la Junta va a presentar «en días» en el juzgado la demanda civil para lograr la inscripción registral a su nombre de las fincas del paraje de El Algarrobico sobre la que se levanta el hotel de Azata del Sol.

Fiscal explicó que hace 15 días se produjo la reunión de la comisión mixta (Ministerio-Junta de Andalucía) después de la sentencia que les obliga a seguir la vía civil y no la administrativa «que es la que entendíamos que era la oportuna y la más rápida». El consejero continuó explicando que el gabinete jurídico está ultimando los trabajos para iniciar la vía civil y ejercer el derecho de retracto cuanto antes.

El consejero, que lamentó que la reciente sentencia del Tribunal Supremo les obligue de nuevo a pleitear para hacer efectivo el derecho de retracto que el Gobierno andaluz ejerció sobre el sector ST-1 en 2006 por 2,3 millones de euros, trasladó que la Junta «no va a perder ni un solo día» para emprender la vía civil.

Aunque Fiscal no se atrevió a dar una fecha exacta para la demolición, si que quiso recordar que «hace año y medio no estaba claro al cien por cien el final de El Algarrobico, hoy podemos decir que su final es el derribo, eso no tiene vuelta atrás». A su vez el consejero quiso remarcar que ahora deben actuar de la manera correcta, «sin cometer errores» para que el derribo se ejecute cuanto antes y «con la máxima seguridad jurídica», que es a lo que se comprometió la Junta cuando el Tribunal Supremo emitió la sentencia.

«Entiendo la impaciencia después de tantos años pero hay que estar tranquilos en el sentido de que es una decisión definitiva», sentenció el titular de Medio Ambiente.

Suelo no urbanizable

El consejero consideró que el «cambio de actitud» del Ayuntamiento de Carboneras, cuyo alcalde avanzó hace unos días el inicio de los tramites para cambiar a suelo no urbanizable de especial protección el sector ST-1 en el planeamiento urbanístico municipal, vendrá «a facilitar las cosas».

«Entendemos que si se ha dado este paso, en el ámbito de la revisión de oficio de la licencia municipal de obras se actuará de igual manera porque si no, no tendría sentido», manifestó para matizar, no obstante, que al Ayuntamiento «no le quedaba otra porque desde hace un año está claro y no tiene discusión que vamos a dejar de verlo en la playa aunque no sepamos en que fecha», concluyó.

Fiscal reconoció que es un tema «lamentablemente» complicado y con vaivenes en los juzgados y que por ello, cualquier decisión que adopten tiene que ser «con pies de plomo para no cometer ningún error».