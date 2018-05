El 'Langui' encuentra valientes en Vera

El Auditorio 'Ciudad de Vera' se llenó de valientes estudiantes procedentes de los institutos de la localidad, el Alyanub y el Palmeral, con motivo de la charla organizada por la Concejalía de Infancia ofrecida por un invitado de lujo, Juan Manuel Montilla, más conocido como el 'Langui'.

La actividad no fue la típica a la que los alumnos acuden a pasar el rato, perdiendo horas de clase, o mirando sus teléfonos móviles. Todo lo contrario. Y es que para muchos de los adolescentes quedará grabada en su retina para el resto de sus días ya que el 'Langui' ofreció una lección de vida de las que difícilmente se olvidan.

El actor y cantante madrileño ofreció una conferencia que no dejó indiferente a nadie, de un tema que desgraciadamente se vive en la actualidad como es el acoso escolar a jóvenes y adolescentes. Bajo la campaña 'Se buscan valientes', Juan Manuel Montilla contó su trayectoria vital que comenzó el 1 de noviembre de 1979 cuando un trastorno causado por falta de oxígeno en el parto le originó una parálisis cerebral, que limita su movilidad.

En su presentación, el alcalde de Vera, Félix López, lamentó que «el acoso escolar marca un antes y un después en la vida de cualquier alumno e incluso de los docentes». Es por ello por lo que el regidor invitó a los presentes a que si lo detectan traten de atajarlo. «Todos somos iguales y a la vez diferentes», sentenció.

La charla estuvo organizada por la Concejalía de Infancia. / IDEAL

Tras la presentación protocolaria, el actor y rapero madrileño comenzó su magistral charla interactuando con los estudiantes y preguntándoles si creían que cuando él tenía su edad había recibido acoso escolar.

Sus compañeros

El sí fue unánime, sin embargo el 'Langui' les explicó que estaban equivocados ya que tenía un «montón de compañeros» que dieron la cara por él. Así, Montilla relató la importancia de ello ya que «probablemente» no hubiera llegado hasta donde está sin su ayuda.

Entre uno de los ejemplos, comentó los partidos de fútbol que jugaban en el patio del colegio. «Cada semana le tocaba a uno llevarse el balón. Había un chaval que no quería que jugase porque yo me caía mucho y decía que teníamos que parar para que me levantara. Tanto los compañeros de mi clase como los de la otra se negaron a jugar si yo no participaba. Tras tirarse toda la semana solo, el viernes me llamó para que fuera el capitán junto a él», comentó.

El 'Langui' insistió a los jóvenes en la importancia del tema y apeló a su inteligencia. «Es muy importante en vuestra edad que la cabeza esté al cien por cien, pensando en aprender, divertirse y conocer gente. No es justo estar pensando en que llegarás a clase y se van a estar metiendo contigo».

Juan Manuel Montilla en el Auditorio 'Ciudad de Vera'. / IDEAL

El madrileño afirmó que el verdadero problema surge cuando la persona que recibe el acoso no pertenece a nuestro círculo de amigos cercano o de familiares, ya que aunque se detecta «nos damos la vuelta y miramos hacia otro lado». El actor reconoció que en el colegio no todos eran sus amigos íntimos, pero daban la cara por él y eso le hacía sentir seguro. «Hay que tener empatía hacia las injusticias. Vosotros sois los únicos que podéis hacer cambiar la sociedad», apuntilló Montilla.

A lo largo de la conferencia, el 'Langui' dedicó un gran número de minutos para interactuar con los estudiantes y compartir experiencias vitales.

Una de las alumnas cuestionó al invitado sobre la importancia de sus compañeros, a lo que este respondió que no todo el mundo tenía la suerte que había tenido él. «Hay millones de niños que no tienen la suerte de que sus amigos den la cara por ellos. Por eso estamos hoy aquí, porque muy difícilmente podrán concentrarse en su día a día», lamentó el madrileño.

A su vez Montilla comentó que aunque hay muchas personas que consiguen salir adelante por sí solas, hay otras muchas que siguen sufriendo y a la larga les causa un trauma, «y eso pasa factura».

«Al salir de la ducha hay que mirarse al espejo desnudos porque no hay nada mejor que conocerse a uno mismo. No hay nada ni nadie perfecto en esta vida, todo el mundo tiene imperfecciones. Yo me ponía delante del espejo y veía como era, hay que conocerse a uno mismo. Reírse de uno mismo es un ejercicio saludable», argumentó el 'Langui'.