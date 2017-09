La Mesa del Agua pide socorro y convoca manifestación para que se arregle la desaladora de Cuevas Se necesitan 5 hm3 con urgencia para salvar cuatro millones de árboles frutales en el Almanzora IDEAL levante/ almanzora Viernes, 15 septiembre 2017, 10:53

La Mesa del Agua de Almería decidió en su reunión de ayer trasladar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la petición excepcional de un riego de socorro para salvar los aproximadamente cuatro millones de árboles frutales que están a punto de perecer a consecuencia de la suspensión del Trasvase Negratín-Almanzora. De acuerdo con las estimaciones de las comunidades de regantes de las zonas afectadas, se necesita con la mayor urgencia la llegada de 5 Hm3 del Negratín para garantizar los riegos de socorro que evitarían la pérdida de la cosecha de cítricos y de fruta de hueso.

Desde hace ya varios días, en algunas zonas de la comarca del Almanzora los cítricos y frutales no reciben ningún riego y los árboles han comenzado a perder las hojas. La inminente cosecha de clementinas, que se iniciará en menos de diez días, corre el peligro de perderse si no llega agua con urgencia. En estos momentos, los frutos no están alcanzando el calibre comercial, ya que el engorde habitual que se registra por estas fechas se ha visto menguado por la falta de agua. Tras la cosecha de clementinas se verán afectadas otras producciones de cítricos, y posteriormente las de fruta de hueso como melocotón, paraguayo, nectarina y ciruela.

La situación es especialmente grave en las comunidades de regantes que tenían el agua del Negratín como único recurso disponible. Esto sucede en la zona alta de la comarca del Almanzora y especialmente en la zona norte de Huércal-Overa, donde algunas plantaciones ya han entrado en 'dotación cero' y no reciben agua. En la mayoría de las fincas de cítricos las escasas reservas existentes en los embalses a pie de parcela quedarán agotadas la semana que viene. “Las recientes lluvias han dado para un riego o dos, pero la situación es dramática y si el Gobierno no hace nada por remediarlo esto significará la ruina de muchas familias y el arranque de millones de árboles que fueron sembrados hace décadas”, explica el portavoz de la Mesa del Agua, José Antonio Fernández.

Las hortalizas, también en peligro

La petición urgente de 5 Hm3 constituye “el mínimo imprescindible” para evitar el arranque de los árboles. En ningún caso, el riego de socorro supone un remedio para la situación por la que atraviesan los cultivos hortícolas. La lechuga es una de las producciones más afectadas y algunas empresas productoras de la comarca se han visto obligadas a sembrar solo el 25% de la superficie disponible.

“El desánimo es generalizado porque no se van a poder cumplir los compromisos comerciales y el descenso en el volumen de producción implica a corto plazo que se perderán cientos de empleos en el campo y en la industria del manipulado y envasado”, añade el portavoz de la Mesa del Agua, quien asegura que “productores y comercializadores del Almanzora sufren una situación de verdadera agonía”.

Cabe recordar que la pérdida de los 43 Hm3 de agua de riego procedentes del trasvase Negratín-Almanzora se suma a los 20 Hm3 que tampoco se reciben actualmente del Tajo-Segura y a los 15 Hm3 que nunca llegaron a suministrarse de la desaladora de Cuevas del Almanzora, inutilizada tras las inundaciones de 2012. Por tanto, los regantes del Almanzora cuentan con 78 Hm3 menos para iniciar la nueva campaña agrícola.

Manifestación en octubre

Por otra parte, la Mesa del Agua ha decidido convocar a todo el sector agrícola del Almanzora a una manifestación que tendrá lugar el próximo 16 de octubre. Con dicha movilización, la Mesa del Agua exigirá la reparación urgente de la desaladora de Villaricos que se encuentra fuera de servicio desde la riada de 2012.

“Cinco años después, el Gobierno sigue sin mover un dedo para defender los intereses de los regantes de la zona. La sensación de indefensión la sentimos a diario y nadie hace nada por remediarlo, a pesar de que los regantes del Almanzora han ofrecido la posibilidad de hacerse cargo de la desaladora y repararla ellos asumiendo el coste total de las obras”, añade el portavoz de la Mesa del Agua.

En breve, comenzará una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios en Sevilla y Madrid para transmitirles de primera mano la gravedad de la situación que padece el Almanzora y la necesidad de arbitrar soluciones a corto plazo proporcionales a una situación de extrema necesidad. “Los políticos solo nos ofrecen soluciones para dentro de varios años y eso no nos sirve ahora. Hace meses que pedimos sendas reuniones a la presidenta andaluza Susana Díaz y a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y hasta la fecha nos han ignorado, así que volveremos a insistir”, según el portavoz de la Mesa del Agua.