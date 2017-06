Los DJ’s de Mojácar acusan a la alcaldesa de «no dar licencia a locales que no le gustan» IDEAL Mojácar Miércoles, 28 junio 2017, 16:41

El colectivo de DJ’s de Mojácar publicaron una carta abierta a la alcaldesa después de que esta respondiera a sus acusaciones y petición de reunión asegurando que no iba a hablar con ellos. En ella, entre otras cosas, afirmaron que la primera edil, Rosa María Cano, mantiene «una política de no dar licencias con música a establecimientos que no son de su agrado», y con ello, añadieron consigue «autorizar actuaciones musicales en directo de manera discrecional, y así mantiene a todos los establecimientos coaccionados y amenazados con su cierre o precinto de equipos».

Igualmente, los disc jockeys agregaron que «no es un DJ quien decide qué es un bar con música o una discoteca, ni tampoco usted (la alcaldesa)», y explicaron que «Los DJ reproducen y mezclan música pregrabada, pueden hacerlo en directo como cualquier otro artista, o proporcionando a los establecimientos sesiones ya mezcladas, como se está haciendo desde hace años en su pueblo. No existe en toda la legislación de ruidos y de espectáculos públicos, ninguna disposición técnica o jurídica que establezca diferencias o prohibiciones entre hacerlo de una manera o de otra. Ambos métodos reproducen música pregrabada y son legítimos».

Los DJ’s de Mojácar acusaron a Cano de estar «impidiendo que un colectivo profesional pueda ganarse la vida».