Mojácar no tiene constancia de que el proyecto del paseo marítimo esté caducado La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano. / IDEAL En el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente hay hermetismo absoluto DANIEL SERRANO Mojácar Viernes, 25 mayo 2018, 00:04

La alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, que más allá de leer el orden del día, dar paso a las intervenciones y proceder a las votaciones en el pleno del pasado miércoles, no pronunció ni una palabra, comentó ayer a IDEAL que el Ayuntamiento que preside no tiene constancia de que el proyecto para la ejecución de la segunda fase del paseo marítimo esté caducado, tal y como anunció la oposición.

Aunque reconoció que la vez anterior fue de las últimas en enterarse, Cano aseguró que en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente hay hermetismo absoluto y aún no se han pronunciado al respecto. Según detalló, mientras no se demuestre si realmente el proyecto ha vuelto a caducar o no, su obligación es continuar con los pasos correspondientes.

Además, en un documento al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio desestima la solicitud de suspensión de todos los actos relativos al proyecto.

En relación a la críticas, Cano volvió a asegurar, como hace habitualmente, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los vecinos de Mojácar, aunque ellos no acudan al salón de plenos.

La oposición insiste

Si en el pleno lo repitieron en innumerables ocasiones, ayer, los concejales del PSOE y Somos Mojácar lo volvieron a intentar.

«Todavía hay posibilidades de negociación; luego será ya demasiado tarde», aseguraron.

La oposición también advirtió de que «el pleno del miércoles y otros plenos han sido convocados sin cumplir el Ordenamiento Jurídico y, por lo tanto, son nulos».