El PP mojaquero rechaza modificar el proyecto del paseo marítimo El pleno extraordinario celebrado ayer a petición de la oposición no consiguió que se aceptara la propuesta de los afectados IDEAL mojácar Martes, 11 julio 2017, 19:35

El plenario de Mojácar resultó como se esperaba en cuanto al paseo marítimo de la localidad y la propuesta de la oposición de modificar el tramo que supondrá un importante «perjuicio» para los emblemáticos chiringuitos de la costa que verán muy mermado su espacio y, con ello, también su encanto, según los grupos del PSOE, Somos Mojácar Unión Mojaquera, además de los propios afectados.

La sesión fue, nuevamente tensa, respecto a este asunto, y el Grupo Popular con su mayoría rechazó tanto la modificación del trazado, con el fin de que el carril bici discurra paralelo a la carretera, tal y como está en la Fase 1 del paseo marítimo, y no por el tramo que da continuidad a dicha fase y que supone, por tanto, ensanchar el mismo mucho más que en el tramo anterior. También se rechazó con los votos del PP en contra de la moción sobre revocar las expropiaciones hechas y solicitar a Costas la modificación del proyecto (el pleno extraordinario se convocó a petición de todos los grupos de la oposición). «Lo esperábamos», apuntó el concejal del PSOE, Manuel Zamora, quien volvió a acusar a la alcaldesa de «mentir». «Miente porque dice que el trazado ella no lo puede cambiar porque viene del Ministerio y nosotros cuando estuvimos en Madrid, la directora general de Costas nos aseguró que allí se redacta el proyecto según la línea que marca el Ayuntamiento y los terrenos que pone este a disposición del Ministerio», afirmó el portavoz socialista en Mojácar, insistiendo en que «si sigue sin querer escuchar esto nos va a traer muchos problemas, aunque nosotros no vamos a dejar de hacer todo lo que esté en nuestra mano, volver a Madrid, o incluso tomar medidas judiciales si hiciera falta, para que esto se modifique. Hay que tener en cuenta que la alternativa es más barata, pero además, es consensuada con los afectados, afectados que si se ejecuta como está proyectado demandarán al Ayuntamiento y pedirán las indemnizaciones por lucro cesante, y lo que haya que sumar», detalló el concejal.

La alcaldesa mojaquera, Rosa María Cano, en un momento del debate acusó a la oposición de no haber alegado antes o haber propuesto la alternativa antes, porque ahora «ya está aprobado definitivamente». A esto, Zamora respondió que «nunca le dio publicidad, y empezamos a actuar cuando esto llegó a pleno, es un argumento que se cae por su propio peso, porque nuevamente la alcaldesa miente y pone excusas».

La segunda fase del paseo marítimo de Mojácar da continuidad a la primera fase, abierta recientemente, y consta de 880 metros, llegando hasta la Cruz Roja. El tramo que discurre frente a los chiringuitos tiene una anchura de ocho metros.