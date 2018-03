Nino inaugura en Terraza Carmona el VI Torneo de Fútbol Base C. D. Vera Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino' realizó el saque de honor en presencia de las autoridades. / IDEAL El estadio de 'Las Viñas' acoge hasta mañana un campeonato de categorías benjamín y alevín DANIEL SERRANO Vera Miércoles, 28 marzo 2018, 01:25

Como viene siendo ya tradición durante la Semana Santa, el campo de fútbol veratense ‘Las Viñas’ acoge el VI Torneo de Fútbol Base C. D. Vera, para las categorías benjamín y alevín.

El campeonato fue presentado e inaugurado en la tarde del pasado lunes en Terraza Carmona ante más de 500 asistentes. El acto tuvo como gran protagonista a Juan Francisco Martínez Modesto ‘Nino’, el mejor futbolista salido de la cantera veratense y uno de los jugadores almerienses con más renombre de todos los tiempos, que ejerce como padrino de esta edición.

El campeonato organizado por el Ayuntamiento de Vera con la colaboración del C. D. Vera fue inaugurado oficialmente por el alcalde local, Félix López y por el presidente del club, Francisco Alonso quienes hicieron entrega a Nino de una placa en agradecimiento a su contribución en la difusión del torneo y, por tanto, en la promoción del municipio de Vera. El propio futbolista fue el encargado de hacer el saque de honor en el estadio de fútbol ‘Las Viñas’ como acto simbólico.

El torneo, que se ha consolidado ya como uno de los más importantes de su categoría a nivel nacional, cuenta con la participación de equipos tan prestigiosos como el Club Atlético de Madrid; Valencia C.F.; Sevilla Fútbol Club; Real Betis Balompié; Málaga C. F.; R. C. D. Espanyol; Getafe C. F.; Levante U. D.; Villareal C. F.; Elche C.F.; y otros equipos menos conocidos pero que participan en igualdad de ilusión cómo son el Águilas C. F.; C. D. F. Romeral; U. D. Ciudad de Roquetas; C. D. La Cañada; Selección Comarcal Levante Norte y el anfitrión C. D. Vera.