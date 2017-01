Todas las miradas estaban puestas ayer en el concejal de C's, Indalecio Modesto, como representante del Ayuntamiento de Cuevas en el Consorcio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas, para saber quién iba a ser el presidente del ente público, compuesto por Diputación y 47 municipios de las comarcas del Levante, Almanzora y Los Vélez.

Modesto se abstuvo en la votación de presidente del Consorcio, y con ello, dio la mayoría al Partido Popular, revalidando así el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez, su cargo en el mismo.

El desenlace llega después de un largo 'culebrón' que comenzó cuando el PP impuso la votación por representantes, es decir, un miembro un voto, en lugar de hacerlo como está en los Estatutos de la entidad, por voto ponderado, esto es, dependiendo de la población del pueblo, así vale el voto del representante. Aquella votación dio la mayoría al PP y, por tanto, la presidencia a Martínez, hasta que la justicia dio la razón al PSOE, que denunció que no había sido correcta la votación, a la que calificó de «pucherazo», y aquella quedó anulada.

El tribunal decidió que se repitiera la elección de presidente que, según los representantes de los pueblos que había conformando el Consorcio, los números daban la presidencia al PSOE. Sin embargo, la jugada de los populares hace unos meses fue la de presentar una moción en el Ayuntamiento de Cuevas (gobernado por el PSOE y con dos representantes de este partido en el Consorcio, gracias al apoyo del edil de Ciudadanos, Indalecio Modesto), proponiendo al concejal de C's como representante en el Consorcio por la localidad cuevana. Todos los concejales de la corporación municipal votaron a favor de que así fuera, poniendo así en manos de Modesto la elección de presidente del organismo de residuos, cuya votación se produjo ayer.

En las últimas semanas todo ha sido 'secreto', nadie parecía conocer cuál sería el sentido del voto de Indalecio Modesto, y al final, su abstención revalidó al PP al frente del Consorcio.

Martínez Pascual se impuso por 724 votos y los 137 votos de abstención de Modesto contra los 650 apoyos de García. La vicepresidencia del ente se la llevó el concejal de C's, Indalecio Modesto (por 853 votos contra 531 del candidato del PSOE, Martín Morales, alcalde turrero) y las vocalías recayeron sobre los representantes de Albanchez, María, Antas y Huércal-Overa.

Modesto explicó ayer a IDEAL que «iba a votar al PSOE», sin embargo: «me he abstenido porque la opción de quién quería aspirar a la presidencia no ha satisfecho (se refiere a Cristóbal García, alcalde de Arboleas, candidato socialista). Los datos que ha dado el actual presidente como la bajada de la deuda de 16 a 8 millones de euros, y el pago a proveedores en 9 meses, no han sido rebatidos por Cristóbal, que no ha dado ningún argumento de porqué quería ser presidente del Consorcio. Para mí era importante conocer porqué quería ser presidente y qué iba a hacer al frente del organismo a la hora de dar mi voto, creo que es algo lo suficientemente importante como para tomárselo a la ligera o negociar en los despachos».

Durante las últimas semanas, el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández (PSOE), vinculaba la postura de Indalecio Modesto en el Consorcio con la del Ayuntamiento. Es decir, no veía lógico que se diera el apoyo al PP en un lugar y en el otro al PSOE. Sin embargo, el edil de Ciudadanos lo desvinculaba ayer totalmente. «Esto no tiene nada que ver con Cuevas, Antonio Fernández tiene toda mi confianza para toda la legislatura, una cosa es el pueblo y la otra una entidad que da servicio a tres comarcas», dijo a IDEAL.