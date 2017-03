Aparece otro delfín muerto en Mojácar

Equinac, entidad autorizada para el rescate y la recuperación de animales marinos, volvía a dar hoy la noticia de un nuevo varamiento en una playa del Levante almeriense. Esta vez ha sido en Mojácar, donde se ha hallado un delfín listado, fallecido recientemente.

En su perfil de Facebook, este colectivo lamentaba lo que el ser humano está haciendo con el mar y sus consecuencias, materializadas en la mortandad de fauna del mar. "Dado lo fresco del cadáver, se ha procedido a realizar una necropsia, en la que hemos podido ver, a nivel macroscópico, más de lo mismo: lesiones pulmonares que podrían ser compatibles con procesos patológicos de origen respiratorio, alta carga parasitaria interna y falta de contenido estomacal, por lo que el animal no se había alimentado recientemente. Finalmente el servicio de limpieza se encarga de la recogida de los restos, y nosotros solo podemos seguir siendo quienes no paramos de ver con gran pesar la cantidad de delfines y tortugas que no paran de llegarnos muertos. ¿Las causas?, pues ya sabemos todos lo qué pasa, ¿no?, el espolio, la contaminación y los atentados continuos contra el mar y todas sus criaturas, por parte de la especie más destructiva, nosotros, los seres humanos", explicaron.