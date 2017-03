El PSOE denuncia que la Diputación no le facilita la auditoría técnica de las fugas en Galasa

Tres meses después de que se ‘salvara’ Galasa a través de un acuerdo en Diputación de todos los grupos políticos, en el que se comprometían una serie de medidas para mejorar la gestión de una empresa de aguas que acumula una deuda de más de 41 millones de euros, lo único que se ha puesto en marcha, hasta el momento es aprobar la subida de las tarifas, o lo que es lo mismo, aplicar un incremento en el recibo del agua de los usuarios del Levante y del Almanzora, pero del resto de medidas, nada se sabe.

El pasado 6 de marzo, el vicepresidente de la Diputación de Almería, y también vicepresidente de Galasa, dijo en el plenario de la institución provincial que la auditoría técnica de las redes de abastecimiento de la empresa pública con el fin de saber por dónde se pierden casi 6 hectómetros cúbicos de agua cada año. Sin embargo, ante la petición de conocer dicho informe, la institución provincial aseguró a IDEAL que no lo darían hasta que lo tuvieran los Ayuntamientos y el Consejo de Administración de Galasa. Hasta el momento, nadie parece tenerlo, y varios ayuntamientos han explicado a este medio que no conocen que se haya llevado a cabo algún trabajo específico en esa línea, ni que les haya llegado comunicación sobre el asunto.

El PSOE en Diputación, de mano de su portavoz, Juan Antonio Lorenzo, solicitó conocer la auditoría ese mismo día que fue anunciado por García, sin embargo, les remitieron a Galasa. «Nos quieren tomar por tontos», manifestó Lorenzo, «nos hemos dirigido al presidente de Galasa que es el presidente de la Diputación, Gabriel Amat. Vamos a tener una audiencia con el secretario que nos certifique que nos hemos dirigido a quién debíamos».

El portavoz socialista recordó que después de tres meses «no se ha hecho nada del acuerdo plenario que se alcanzó el pasado mes de diciembre. El PP está incumpliendo con ese acuerdo de pleno, pero además está actuando, como siempre, con opacidad y falta de transparencia al no querer facilitarnos información, al no haber conformado la comisión de seguimiento y al intentar engañar a los ciudadanos una vez más, después de subirles las tarifas, bajo el compromiso de salvar Galasa».

Para Lorenzo, la auditoría «quizás no la tengan, probablemente se Javier Aureliano García se calentó en el pleno y dijo algo que no era cierto, igual que le ocurrió cuando aseguró que los empresarios que venían a invertir en energía eólica venían a especular».

El diputado provincial del PSOE en Almería se cuestionó si «no hay capacidad o no hay voluntad para que la empresa pública siga adelante, en vistas de la actitud de no hacer nada de lo que se comprometió en un pleno y esto tendrá un coste político pero también tendrá otro tipo de costes por no cumplir con las medidas pactadas para que Galasa subsistiera. No se lo han tomado en serio, o no saben o no quieren».

Las incógnitas de Acuamed

Pero no sólo eso preocupa a Lorenzo según apuntó a IDEAL. «Parece ser que Acuamed no quiere respetar ese acuerdo al que se llegó y por el que no aceptaría la cesión de la planta potabilizadora de Cuevas del Almanzora a cambio de la deuda que mantiene Galasa con ella, lo que supondría que esos 10 millones de euros que se ‘salvaron’ volverían a la deuda de la empresa pública». Cabe recordar que sobre este asunto se informó en IDEAL en julio de 2016 y nuevamente Javier Aureliano García rechazó hacer manifestaciones, al igual que en las últimas semanas en las que nunca llega a formalizar una entrevista sobre este y otros asuntos con IDEAL.

Por otra parte, Lorenzo afirmó que «al parecer, Acuamed está pidiendo también una subida del precio del agua, con carácter retroactivo. El presidente Amat o el vicepresidente deberían informarnos de esto porque si se pagará o se paga ya un precio diferente del agua, el incremento de tarifa que se ha aprobado no salvaría a la empresa. No sabemos qué tipo de gestión está haciendo el presidente en Galasa y vamos a pedir las facturas de Acuamed, pero mucho me temo que de seguir así, pronto estaremos de nuevo en el mismo escenario de hace tres meses, al borde del abismo».