‘Lanzad@s’ a buscar su empleo

‘Si puedes soñarlo, puedes lograrlo’ es su lema. Y su sueño, el de los 17 que ahora mismo forman un dinámico grupo (equipo) en Cuevas, es el de encontrar un empleo, un trabajo para que han estudiado, por el que se han preparado y por el que, ahora, están luchando, pero de verdad. Están decididos a salir de su situación de paro (desempleo), moviéndose en equipo. Tan decididos que ya están trabajando duro para conseguir encontrar ese empleo en el que demostrar toda su formación y sus ganas, con el que aportar todo lo mejor. A veces, o casi siempre, lo que no se conoce, no se quiere. Ellos están haciendo porque les conozcan con todas sus capacidades y habilidades, y para eso, primero las están conociendo ellos mismos.

«Ahora tengo otra perspectiva a la hora de buscar trabajo, he conseguido en el tiempo que llevo aquí conocerme mejor, saber mis potencialidades, cómo venderme y, sobre todo, a creer en mí como una persona cualificada y capaz de hacer cosas más allá de dejar un currículo (currículum) y esperar», apuntó Paqui, Licenciada en Biología, con dos másters y una amplia trayectoria profesional, y una de las participantes en la Lanzadera de Empleo que se desarrolla en Cuevas del Almanzora.

Ella y sus otros 16 compañeros comparten esa visión y forman parte de este programa (es la primera Lanzadera que se está llevando a cabo en el Levante de Almería, con las ganas de probar algo distinto para dejar de engrosar las listas del INEM (SAE). En la actualidad, también se están desarrollando las lanzaderas de Almería y El Ejido. «Cuando llevas mucho tiempo en desempleo, lo ves todo negro. Creo que estoy sobradamente preparada, pero ya no sabía qué hacer para encontrar un trabajo, me enteré que se iba a poner en marcha este proyecto, me pareció algo distinto, con una perspectiva más grupal y no dudé en probar», aseguró Elisa, que cuenta con dos licenciaturas, psicología y pedagogía y tres másters, además de cursos e idiomas.

Y lo están haciendo y les está aportando mucho. Lo que más destacan es la «visibilidad» que les ofrece a la hora de que las empresas les conozcan para un presente o futuro laboral. Y es que el formar parte de la Lanzadera y el poder explicar qué hacen y qué saben hacer crea un ‘gusanillo’ a las empresas potenciales de contratarles que, por lo menos así les abren sus puertas y sus oídos. «Trabajamos por proyectos. Cada uno, dependiendo de sus habilidades se encarga de una tarea para el conjunto, y así sentimos que estamos trabajando para trabajar. Buscamos empresas, las estudiamos para ver qué perfiles pueden encajarles, las llamamos, nos presentamos y pedimos una intermediación para conocernos mutuamente», explicó con desparpajo Lucía, una teleoperadora con grandes habilidades comunicativas y de marketing.

Y así, no sólo se les guía para la búsqueda de empleo, no sólo se animan y se apoyan haciéndolo de forma grupal, sino que, sobre todo, aprenden a hacerlo durante y después de su paso voluntario por la Lanzadera. Eso ya dice mucho de ellos, porque son personas que no esperan a que las llamen, sino que están sabiendo cómo buscar trabajo de forma activa, añadiéndole a su dilatada formación una más, la de caminar hacia su objetivo, paso a paso, y diferenciarse de otros desempleados: «somos personas activas preocupadas por mejorar y adquirir habilidades demandadas en un mercado laboral tan cambiante; nosotros, no esperamos las oportunidades sino que las creamos: ‘Eres lo que creas no lo que esperas’; sabemos trabajar en equipo desde la comunicación efectiva y empática, esencial en la empresas donde debe primar un clima de trabajo colaborativo para el logro de objetivos empresariales; trabajamos de la misma forma que una empresa, distribuyendo las tareas por proyectos, siendo cada persona responsable de las mismas, con un objetivo común, el de encontrar empleo; somos personas comprometidas con la Lanzadera, trabajamos sin remuneración alguna a diferencia de otros programas, siendo nuestra motivación la mejora de nuestra empleabilidad», enumerando así los valores añadidos a sus competencias.

Durante meses el equipo ‘Almanzora Lánzate’, ha trabajado duro en la mejora sus competencias personales y profesionales con el objetivo de llegar a la excelencia profesional. Por lo tanto, se describen como una «apuesta de valor segura».

Paqui Parra es la técnico responsable del programa en Cuevas, además de haberse convertido en una compañera y asesora para ellos de gran valor..Ella explicó cómo y cuándo surgen las Lanzaderas de Empleo: «son un programa de innovación social que surgen en el año 2013, como una nueva herramienta de fomento del empleo que cambia el enfoque de las políticas de inserción laboral desarrolladas hasta el momento. Una Lanzadera de Empleo está formada por un equipo de 20 personas desempleadas, activas y solidarias con diferentes edades, perfiles formativos y trayectorias laborales que se reúnen de manera voluntaria, varios días a la semana para trabajar una búsqueda de empleo en equipo, funcionando de modo similar a como lo hace una empresa. Desde su inicio a la actualidad, se ha logrado que el 50% de los participantes hayan conseguido un empleo por cuenta propia o ajena, o hayan retomado estudios». En ‘Almanzora Lánzate’, hasta el día de hoy se han conseguido 6 inserciones laborales ( en los sectores de administración y hostelería) y esperan que sean muchas más.

La Lanzadera de Empleo de Cuevas del Almanzora ‘Almanzora Lánzate’ está impulsada por la Fundación Santa María La Real, Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, a través del programa Operativo POISES. Se inició el 29 de noviembre y desde entonces ha habido seis inserciones laborales, todas ellas por cuenta ajena. Desde este tiempo llevan trabajando en distintos proyectos: Base de Datos de Humanos con Recursos, Mapa de Empleabilidad, Redes Sociales, Comunicación, Intermediación, entre otros. Los participantes se organizan las tareas de cada proyecto en función de sus habilidades y competencias y cada uno de ellos es responsable de la realización de la misma.

Los participantes de Cuevas tienen muy diversos perfiles: Auxiliar administrativo, Técnicos Administrativos, Técnico en RRHH, Psicóloga Clínica, Técnico Superior en PRL, Biólogos, Agente Turístico, Auxiliar de Enfermería y Geriatría,Teleoperadora, Atención al Cliente, Diseño Gráfico y Web,Técnico en Actividades Físicas y Deportivas, Animador Turístico, Dependientas-Cajeras, Técnico en mantenimiento en General.

En la Web http://www.lanzaderasdeempleo.es/lanzaderas/cuevas-del-almanzora-2016 se detallan no solo sus perfiles, todos sus estudios y experiencia, sino también sus habilidades personales y profesionales y sus competencias, y en el blog se puede seguir además las actividades que van desarrollando.

Su trabajo ahora es encontrar empleo, ese es su sueño, y, efectivamente, como ellos dicen ‘si se puede soñar, se puede lograr’. Suerte.