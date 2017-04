Mojácar cobrará 80 euros al año por vados de un máximo de tres vehículos

Los vados en Mojácar pagarán 80 euros al año por un máximo de tres coches y tres metros lineales de fachada. Fue lo que aprobó en la última sesión plenaria el Consistorio con los votos en contra del PSOE y de Somos Mojácar, que ya hablaron de esta polémica medida antes de que el equipo de Gobierno informara públicamente.

La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase salió adelante, según el Gobierno local «en cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al estudio técnico-económico del coste de los servicios y actividades administrativas, del valor de mercado, en lo que respecta a las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local», y así, aseguraron «se ha establecido la tasa definitiva del uso de vados en el municipio de Mojácar». Desde el Consistorio además recordaron que «tienen obligación tributaria los propietarios de las fincas, locales y comunidades de propietarios que utilicen el acceso a las entradas de vehículos. La cuota se establece en función de la longitud en metros lineales del aprovechamiento, el número de plazas o tiempo de reserva en el caso de la descarga de mercancías», detallaron. «Para cocheras con capacidad de 1 a 3 vehículos y de 3 metros lineales de fachada, la tasa anual queda fijada en 80 euros. En los casos en que la fachada sea inferior a los 3 metros, se calcularía la parte proporcional. En los casos en que la capacidad sea para más de tres coches, además de la cuota se sumaría la cantidad de 10 euros al año por cada vehículo».

Afán recaudatorio

El PSOE se mostró crítico nuevamente con esta moción. «Incluyen en ella la posibilidad de que el Ayuntamiento dé de alta de oficio un vado, si el vecino no responde a la carta que le mandan sobre si quiere el vado. Intentan confundir a los ciudadanos, la tasa es un precio público a cambio de un servicio que pide el vecino. Con la comunicación del Ayuntamiento, crean la imagen de que es un impuesto y confunden, con el único afán de recaudar más dinero. Tener un vado no es obligatorio y enviar una carta para que se responda, y el que no lo haga se da de alta de oficio no tiene más que una intención», afirmó el portavoz .