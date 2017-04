Luisa Morales cumple su sueño de editar su libro de poesías a los 80 años

Nunca es tarde si la dicha es buena. Y si la dicha es cumplir un sueño, para eso siempre hay tiempo, mientras estemos vivos. Solo (y ya es mucho) hay que tener ganas, da igual la edad, porque se pueden cumplir años, pero ser siempre joven en espíritu, y al final, eso es lo que vale. Y eso es lo que hace que haya personas como Luisa Morales (Luisa la Zapatera), que a sus 80 años ha cumplido un sueño, publicar su primer libro, cuyo título es ya representativo de ese espíritu soñador, que se vincula a la juventud, pero, ¿quién ha dicho que los jóvenes sueñan más que los mayores? Los tópicos... para romperlos.

‘La Zapatera’ presentó hace unos días su obra: ‘Soñando en Sierra Cabrera’, un libro de poesía, que firmó además a quiénes así lo quisieron. «Son mis vivencias, mis sentimientos», apuntó a IDEAL y relató que «escribir fue causa de la pena, y un poco por aburrimiento también, cuando enviudé lo pasé muy mal, no podía dormir y me pasaba las noches enteras con un papel y un boli escribiendo».

Llevaba tiempo con ganas de publicar su libro, asegura ser una persona muy activa, y después de más de 40 años detrás del mostrador de su zapatería, cuando se jubiló, decidió no parar. «No puedo parar quieta, tengo que estar siempre haciendo algo. Así que cuando me jubilé me apunté a pintar y también a la escuela de adultos ya que de joven no pude estudiar, también voy al Guadalinfo, qué maravilla lo del Internet, lástima que nos coge en una edad que no podemos conocer todo eso, porque no lo hemos vivido antes, si hubiera estado en mi época que bien me manejaría. Me encanta Internet», expresó.

Su familia y amigos han acogido esta nueva faceta de escritora de Luisa «divinamente», dijo ello, «mejor imposible», y es que a esta turrera no hay nada que le guste más que aprender, «todo lo que sea aprender cosas nuevas me encanta».

El Centro de Usos Múltiples de Turre acogió la presentación del libro de Luisa Morales Piñero, usuaria de Guadalinfo que, a punto de cumplir los ochenta y uno, ha visto cumplido su deseo de editar su primer libro de poesía y memorias. La almeriense, primero aprendió a usar un ordenador y los programas para poder escribir la obra, para después autoeditarla, siempre con la asistencia del agente del centro Guadalinfo de Turre, José Miguel Corral, bajo licencia creative commons. Cumplido el reto, Luisa donará lo que recaude de la venta de ejemplares a la lucha contra el cáncer.

«Estoy muy satisfecha porque este libro se ha haya hecho realidad, era un sueño, algo que tenía muchas ganas y que con la ayuda a ratos de mis nietas, el apoyo y acompañamiento del Agente de Innovación Local (AIL) José Miguel conseguimos darle un empujón y sacarlo adelante», explicó sobre la obra en la que recupera recuerdos de su niñez y juventud en la Sierra de Cabrera.

Valiente

Luisa Morales Piñero, nació en La Limerica (Turre) el 5 de junio de 1936. Es la menor de siete hermanos y quedó muy pronto huérfana de madre.

Pasó su niñez y juventud en la Sierra de Cabrera en el cortijo con su padre y hermanos mayores.

Al igual que sus hermanos no pudo ir a la escuela, pero por las noches después de las tareas del hogar y del campo su padre reunía a sus hijos y les enseñó a leer, escribir y las cuentas básicas.

Gracias a esa dedicación diaria todos los hermanos desarrollaron un amor por la lectura y la poesía.

Siendo muchos de ellos grandes aficionados a escribir poesías.

Luisa se instaló en el pueblo de Turre una vez casada con Antonio Morales Torres, su esposo, la hizo zapatera de profesión y juntos emprendieron un negocio familiar que hoy aún perdura.

Quedó viuda muy joven y sus hijos continuaron con el legado de los zapatos.

Siempre ha escrito poesía, siempre ha encontrado en la poesía una forma de expresarse y compartir sus sentimientos.

Desde su jubilación aprendió a disfrutar de la vida en cada momento, cada instante...... Sin duda, se trata de una mujer emprendedora, valiente, activa, luchadora, trabajadora y sobre todo una mujer a la que le gusta aprender algo nuevo cada día.

Sus aficiones además de la poesía son varias y muy diferentes; costura, pintura, escuela de adultos, aprender a usar el ordenador, viajar, hacer bizcochos y regalarlos, pero la principal «disfrutar con sus amistades y familia a diario».

Luisa es ejemplo a seguir, una mujer con mucha fuerza que ha sabido hacer de su día a día, una vida llena, a pesar de las dificultades, lo hacía de joven, y lo hace ahora, cuando está en su Tercera Juventud, como asegura su agente de Guadalinfo.