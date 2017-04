«Es necesaria la participación ciudadana para la política efectiva»

José Antonio Ramos vive y trabaja en Vera. Miembro activo de una política «diferente» que sea capaz de «despertar la conciencia ciudadana» y crear «mejoras para la vida colectiva», es parte del Círculo de Podemos en la localidad, pero también responsable institucional y de movimientos sociales de la formación así como portavoz del Círculo de Ecología y Medio Rural de Almería. Está preocupado e implicado en poder convertir las inquietudes de la ciudadanía en políticas públicas útiles, desde el ámbito local hasta el ámbito provincial. Trabaja, junto a sus compañeros, por hacer diagnósticos reales de las situaciones actuales, identificación de problemas y líneas de solución a los mismos. Reconoce la necesidad de estar dentro de los órganos de Gobierno local para conseguir medidas efectivas, pero cree en el poder de la gente para que se lleven a cabo las propuestas que nazcan de los vecinos.

–Su actividad no se circunscribe solo al ámbito de Vera, pero sí están llevando a cabo propuestas y alegaciones a medidas que surgen desde ese Ayuntamiento.

–Sí, hace poco presentamos alegaciones a la ordenanza de convivencia ciudadana. Creemos que en ella se vulneran derechos básicos, como el de reunión o manifestación, y se criminaliza la pobreza y la exclusión social. Además se da una potestad subjetiva a la Policía para discernir si se usa el espacio público o no. Creemos que es un intento de asfixiante control social y también con un afán recaudatorio, dado el caso. Entre otras cosas porque no hay una demanda real de la población para esa ordenanza, las leyes para la buena convivencia ya están, no había porqué hacer una ordenanza para ello. Está en aprobación provisional y hay bastantes alegaciones de variar organizaciones, si deciden aprobarla tendremos que retomar el asunto.

–También les preocupa el tema energético..

–Sí, presentamos una serie de medidas al Ayuntamiento, aparte de nuestra adhesión al proyecto de 21 de diciembre de 2016 ‘No más cortes de luz. Org’, hay un problema grande con eso, 7.000 personas mueren al año por no poder hacer frente a su factura de la luz. En el caso del ámbito local, pedimos que se llevara a pleno hacer algo efectivo. Un estudio de las personas afectadas en el pueblo, aplicar el principio de precaución para que no haya cortes por impago, y que se plantee un convenio con las suministradoras para todo ello. Sin embargo, el Ayuntamiento, tras presentar nosotros el 9 de enero esto, el 16 aprueba el plenario una iniciativa legislativa municipal con el apoyo de todos los grupos de la corporación, que es un manifiesto de intenciones, pero no se saben qué medidas concretas, ni si añaden algo concreto de lo que aportamos, como la creación de la comisión de seguimiento para ver qué se va haciendo, lo que hacen, en conclusión, es de cara a la galería, aprueban eso, lo dilatan en el tiempo hasta que se olvida.

–No hace mucho, además, realizaron una interesante charla sobre temas de ecología y medio rural, en la que pusieron sobre la mesa algunos problemas importantes de esta comarca.

–Efectivamente. A finales del año pasado creamos el Círculo de Ecología y Medio Rural de Almería, y en noviembre hicimos una charla en Vera con Rocío van Der Heide, miembro del Consejo Ciudadano Andaluz y del Sindicato Andaluz de trabajadores, Mª Carmen García Bueno, parlamentaria andaluza, portavoz en la comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Estefanía Torres, Eurodiputada, en la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaría, además de Agricultura y Medio Rural, entre otros, y allí salió a la palestra la carencia de servicios sociales y la necesidad de poner en valor y revitalizar el Medio Rural, además de otros como la problemática de la brecha de género, invisibilidad de la mujer en el Medio Rural y discriminación laboral, o la ineficaz o, directamente inexistente, depuración de aguas residuales de varios de los pueblos que componen el Levante Almeriense.

–La administración autonómica dice que esos vertidos… bueno, no son tan malos.

–Los vertidos ponen en riesgo uno de los pilares económicos de la zona, el turismo. Para pararlo, como en todo, la iniciativa ciudadana es fundamental, como ejemplo, tenemos al colectivo Veraplayazul que ha conseguido informes y no dejan de llamar la atención sobre el asunto. Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, habla con un desconocimiento absoluto, lo que dice es terrible, viene a decir que los vertidos están controlados o que lo que surge en el agua se debe a fenómenos de nutrientes y salinidad. Una barbaridad, cuando todos sabemos que no se depura bien en ninguna parte de la comarca. Es necesario ir más allá, como Veraplayazul que ha elevado la queja hasta la Unión Europea.

–En Vera hay otro lugar por el que también han realizado charlas de concienciación y muchas reivindicaciones.

–El Salar de los Canos. No tiene ningún tipo de protección, estamos esperando que se incluya en el Inventario de Humedales de Andalucía. Aparte del medio ambiente es un modelo del urbanismo a partir de 2003, este importante patrimonio natural ha quedado indefenso ante eso, no se puede regenerar. Además de los vertidos en la zona y del encauzamiento del río Antas, que nuevamente, hace de la mano humana una irrespetuosa con el medio ambiente. No se debía haber construido ahí, y ahora se sigue en la tesitura de atacar al medio porque el hombre así lo decide. Eso tendrá repercusiones, ahora las tiene, mañana las tendrá más.

–Mencionó la necesidad de participación. ¿Cree que hay participación real de la ciudadana en las tomas de decisiones de los ayuntamientos?..

–No. En Vera, por ejemplo, el Ayuntamiento es bastante opaco. En algo tan básico como no cumplir siquiera lo que ellos mismos publicaron en su página Web respecto a la celebración de plenos. Aseguraron que serían cada dos meses y a partir de las 20 horas, sin embargo, se hacen por la mañana. También queremos que la gente puede intervenir, hay muchas asociaciones que están funcionando y que no se les da un espacio, no saben tampoco con cierta antelación cuándo y de qué tratarán los plenos. No se tiene en cuenta nada de eso.

–Podemos, poco a poco, va organizándose para llegar a más asuntos, ¿es así?.

–Sí. Hace poco tuvimos la segunda Asamblea Ciudadana con Teresa Rodríguez. Teníamos la necesidad de una estructura que diera más información y comunicación y tener más presencia en los pueblos. Así que planteamos una coordinadora provincia, un equipo de trabajo con los pueblos que tiene Círculo, y darles las herramientas para que puedan trabajar en sus municipios.

–En el ámbito más genérico ya nivel andaluz, también andan implicados en temas de feminismo y educación.

–Sí, secundamos un paro del Movimiento Feminista por los asesinatos machistas y también la de MAEP ‘I Love 5%’ que pide reformas de la Ley 17/2007 en Educación para que se invierta el 5% del PIB andaluz en Educación. Son propuestas que presentamos también al Ayuntamiento para que estas administraciones locales presionen y que se consiga, con ello, por ejemplo, en los colegios que haya una ratio más adecuada y que las instalaciones también sean las necesarias y óptimas para el alumnado.