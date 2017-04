Los Moros y Cristianos de Vera llegan a su cuarta edición

Los Moros y Cristianos de Vera llegan este año a su cuarta edición y, lo hacen, con un acto previo al acontecimiento que tendrá lugar en junio, como es la presentación del Cartel en el Convento de la Victoria en un acto en el que estuvieron presentes numerosos miembros de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos veratense, así como el alcalde de Vera, Félix López, y la concejala de Cultura, Isabel de Haro.

Concha Fernández, que cumplió con la labor de maestra de ceremonias, ofreció la palabra a la edil de Cultura que agradeció a la Asociación Cultural la predisposición y el esfuerzo realizado para alcanzar el cuarto aniversario, «cuando parecía que la iniciativa se quedaría en poco más que una anécdota». «Además, habéis tenido la gran sabiduría de integrar el desfile de Moros y Cristianos en las fiestas en honor de nuestra Patrona, la Virgen de las Angustias. Sois un referente tanto en la cultura de Vera como en la incentivación del turismo», añadió la concejala.

Llegado el momento de descubrir el cartel elaborado por Javier Carmona, subieron al estrado el Alcalde veratense, la Concejala de Cultura, el presidente de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos, José Manuel Ramírez, y el secretario de la Asociación, Pedro López. Javier Carmona explicó los motivos que le inspiraron para la confección del cartel, así como los hechos históricos más relevantes que ha querido reflejar en él. Posteriormente, y como paso previo a la proyección de un vídeo que recoge las esencias de la Fiesta de Moros y Cristianos de Vera, Félix López, alcalde veratense, subrayó el trabajo de toda la Asociación sin olvidar la labor de Manuel Caparrós, Archivero municipal, «que ha difundido la historia de nuestro pasado en los colegios, porque para poder tener un presente garantizado y un futuro de progreso, es preciso no olvidar nunca nuestro pasado». «Y esto lo quiero agradecer en nombre de la Corporación Municipal a todo el pueblo de Vera, a la Asociación de Moros y Cristianos porque sois el estímulo para que la población joven conozca nuestra historia», apuntó el primer edil.

Recordó Félix López que la presencia de los Moros y Cristianos de Vera en la pasada edición de FITUR logró un impacto internacional del municipio pero, a la vez, «representa una responsabilidad para que esta Fiesta sea cada vez más brillante», añadió.

Por su parte, Pedro López desveló algunas incógnitas de la sublevación de los moriscos del Reino de Granada y sus consecuencias en la ciudad de Vera. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera, rememoró los inicios de la Fiesta «que se dice pronto y vamos ya por el cuarto año, señal del cariño que Vera tiene no solo a la Fiesta, si no a la cultura, a la historia, a la tradición». Ramírez agradeció el apoyo del Ayuntamiento veratense, al autor del cartel y, «especialmente a todas las personas que hacen posible que Moros y Cristianos de Vera sea una realidad. Hoy hemos podido que no se trata solo de un desfile, es también cultura, es también conocer la historia y descubrir nuestros orígenes». El presidente de la Asociación anunció las actividades culturales que, al igual que el pasado año, se van a celebrar.

Así mismo, anticipó que en breve se pondrá en marcha la Web oficial de la Asociación, cuyo dominio es morosycristianos.com y desde la que se podrá acceder a una inmensa documentación gráfica y literaria, al igual que la señalización de la ruta de los campamentos o la historia de las diferentes agrupaciones, escuadras y cuarteles. Por último, José Manuel Ramírez invitó a todo aquel que lo desee a asistir al gran desfile que se celebrará el próximo día 9 de junio, con la seguridad de que volverá a Vera a veranear todo el año. El acto de presentación del Cartel de Moros y Cristianos de Vera concluyó con una exhibición de danza oriental a cargo de Victoria García, artista veratense que actúa en diversos lugares del mundo.