El Alcalde de Carboneras ve "mala intencionalidad" en la denuncia del PSOE

El alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Salvador Hernández (Gicar), ha asegurado este miércoles que el grupo municipal del PSOE "siempre ha tenido a su disposición toda la información" que ha requerido al equipo de gobierno que preside y ha afirmado que detrás de la denuncia que ha dado lugar a su enjuiciamiento por presunto delito contra los derechos cívicos hay "una mala intencionalidad bastante importante".

"Espero salir absuelto, que todo se resuelva y que cuanto antes terminemos con este problema para poder seguir trabajando por Carboneras, que es para lo que estamos aquí", ha trasladado en declaraciones a los periodistas Hernández, cuya declaración en vista oral prevista para este miércoles se ha aplazado al 12 de mayo para que las partes puedan estudiar la documentación que se ha aportado a la causa en el acto previo de la vista oral en el Juzgado de lo Penal 1 de Almería.

El regidor ha insistido en que "toda la documentación" pedida por el portavoz municipal del PSOE y acusación particular, José Luis Amérigo, "se le ha aportado" y ha admitido que, en "algunas ocasiones" se le ha dado "con cierto retraso" debido, según ha matizado, "a cuestiones administrativas ya que tenemos una plantilla muy recortada y no podemos en ocasiones ser todo lo rápidos que quisiéramos".

Hernández, quien se enfrenta a una petición fiscal de tres años de inhabilitación para empleo o cargo público, ha reprochado, asimismo, a Amérigo la "mala intencionalidad" en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, que solicitó al Juzgado de Instrucción 2 de Vera una investigación por vía penal, ya que "consiguió sacarle al secretario del Ayuntamiento un acta de comparecencia que recogía que ciertamente había ciertos expedientes que no había consultado".

"Hay que recordar, no obstante que ese acta recoge lo dice el denunciante, en ningún momento se trata de un certificado en el que se certifique que realmente no ha tenido acceso a la información", ha explicado para remarcar que ahora se ha aportado a la causa, "ya que en instrucción no se pudo y ni siquiera se tomo declaración al secretario municipal", un informe de este funcionario en sentido contrario.

Así, Hernández ha detallado que el secretario del Ayuntamiento "acredita y constata" en este informe las "diferentes actas donde se afirma que el portavoz municipal del PSOE ha visto los expedientes solicitados o las mesas de contratación en las que ha participado".

En este sentido, ha precisado que en autos obra un informe del jefe de la Policía Local, cuya declaración como testigo se ha admitido en el acto previo, en el que se recoge que "se ha intentado notificar al denunciante en numerosas ocasiones las fecha y hora en la que podía acceder a la documentación requerida y que este se ha negado a recibirla".

"No solo se negaba sino que, además, le sugería a los agentes que iban a notificarle que le pusieran un post-it a sus compañeros para que, por favor, no le llamasen más por teléfono, que ya se pasaría él a recoger la notificación", ha dicho para apuntillar que "nunca se llegó a pasar como se negó también, en un pleno, delante de concejales y ciudadanos, a ser notificado en mano por el secretario municipal".

Por su parte, Amérigo ha indicado en declaraciones a los medios a su salida de la Ciudad de la Justicia de la capital, que Hernández "sigue en las mismas, ocultando información y no dándonos documentación" más de tres años después de la denuncia a la Fiscalía, "e, incluso, de estar siendo investigado".

"La Fiscalía vio claro que su comportamiento es un delito contra mí y en definitiva contra los ciudadanos porque nosotros los representamos y no queremos, ni más ni menos, que conocer las gestiones que el Ayuntamiento de Carboneras está haciendo el alcalde y su equipo de Gobierno", ha señalado.

Amérigo ha negado el comportamiento que le achaca Hernández por, a su juicio, "no tener sentido" y ha remarcado que en el PSOE "siempre hemos estados dispuestos a ver la documentación y acudir al Ayuntamiento para conocer las gestiones que de forma reiterada se nos están ocultado".