Otro coche al agua en el Puerto de Garrucha

No es el primero. En julio pasó lo mismo. El martes un coche caía a las aguas del Puerto garruchero y quedaba justo en un hueco que dejaban los barcos. Por suerte, no había nadie en el vehículo, y no ha habido que lamentar daños ni personas ni de ningún otro tipo más allá de los del propio auto.

Según fuentes municipales, el suceso tuvo lugar sobre las ocho de la tarde y la grúa tuvo que acudir ya de noche a rescatar el vehículo. Su dueño cree recordar que echó el freno de mano, aunque cabe recordar que el pasado mes de julio sucedió algo muy parecido y fue precisamente por el olvida del conductor de accionar el freno de mano lo que supuso que el coche se desplazara poco a poco hasta precipitarse en el agua.

La imagen de esta noticia es de la página de Facebook de NautiOne