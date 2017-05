María López: «Garrucha no pagará más a cambio de obras y ser rehén de Diputación»

María López, alcaldesa de Garrucha, decidió ayer responder a las acusaciones vertidas por el grupo mayoritario de la oposición respecto a la salida del consorcio de aguas del Levante, Galasa, argumentando: «sólo nos mueve un motivo, y es tan sencillo como que nos den los servicios por los que pagamos. Garrucha no va a pagar más a cambio de promesas de obras y convertirse en rehén de Diputación».

La primera edil mantuvo que la salida de la empresa pública provincial es «una decisión de sentido común, porque todos los vecinos de la localidad sufren los problemas que tenemos con la red. No podemos pagar más por recibir menos y, sintiéndolo mucho, justo ahora no nos vamos a creer que van realizar las inversiones que no han hecho los últimos seis años, porque la deuda generada en este tiempo sencillamente se lo impide», afirmó. López aseguró que la primera elección de su equipo de Gobierno hubiese sido que Garrucha crease su propia empresa pública de aguas «pero las normas que dicta el Gobierno de Rajoy nos impide a los municipios gozar de esta autonomía». Asimismo, añade que respecto a Galasa «no vamos a entregarle a la Diputación la titularidad de la red, que es lo que nunca cuentan en el PP, primero porque es de los garrucheros y segundo porque eso nos convertiría ya no en rehenes, sino en prisioneros». El equipo de Gobierno de Garrucha llevará a pleno el concurso público del servicio de aguas en la localidad «y será la mayoría del pleno la que decida lo que se hace», afirmó, a lo que añadió que no hay predilección alguna por una u otra empresa ya que «a un concurso abierto acuden muchas, tantas como ya han visitado el municipio mostrando interés por la concesión, y serán los técnicos los que decidan cuál de todas ellas es la mejor oferta».

Por otro lado, López pidió a los ‘populares’ que antes de hacer populismo o salir en defensa de sus jefes de filas, expliquen a los ciudadanos «cómo es posible que nos llamen insolidarios cuando hay ayuntamientos del PP en la comarca del Almanzora que no tienen el agua con Galasa o por qué debemos renunciar a nuevas infraestructuras. Deben explicar por qué tenemos que renunciar a que parte del beneficio que se obtiene revierta directamente en las arcas municipales garrucheras».

La alcaldesa agregó que «lejos del pataleo, al PP no le quedan argumentos prácticos para justificar su gestión en Galasa, y no será este Gobierno el que permita que nos involucren en un nuevo escándalo como el de Acuamed o eI Pantano de Isabel II, en Madrid, empresas también dedicadas al agua y gestionadas por el PP, como Galasa».