El alcalde de Carboneras recurrirá la condena y reitera que "nunca, nunca, nunca" negó información al PSOE

El alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Salvador Hernández (Gicar), ha anunciado este martes que interpondrá recurso de apelación a la Audiencia Provincial contra la sentencia que le condena a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por negar información al grupo municipal del PSOE, en la oposición.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press Hernández, quien ha destacado la "dureza" del fallo, que "podría acabar" con su carrera política y ha reiterado que "nunca, nunca, nunca" estuvo en su "intención negar información a la oposición" aunque hubiera "retrasos".

"Siempre he tenido la conciencia muy tranquila y la voy a seguir teniendo porque nunca dejare de reiterar que no lo hice", ha asegurado para señalar que, a su juicio, el fallo del Juzgado de lo Penal 1 "habla de generalidades pero no entra en el fondo del asunto".

El regidor carbonero ha trasladado que espera que la Audiencia Provincial atienda los argumentos esgrimidos por su defensa y las testificales del secretario municipal "como fedatario público", del coordinador general del Ayuntamiento y del jefe de la Policía Local.

"Resulta llamativo que se le dé más credibilidad al denunciante, que es parte interesadísima, que a los funcionarios pero estamos en un estado de derecho afortunadamente y cabe recurso", ha concluido.