‘The fest colors’ hace escala en Garrucha el próximo sábado 1 de julio

La gira nacional de ‘The fest colors’ hará escala en Garrucha el próximo 1 de julio. El colorista festival Dj, que se ha puesto de moda, recalará en la Playa del Pósito para ofrecer doce horas de música con un baño de color en el que pueden participar las familias sin límites de edad. La gran sorpresa de la jornada será Sergio Contreras.

El equipo de gobierno de Garrucha, que dirige la socialista María López, no ha dudado en colaborar activamente en la celebración de una fiesta «con la que damos la bienvenida a los turistas que inicien sus vacaciones en esta fecha a la vez que ofrecemos a nuestros vecinos un evento singular en el que puede participar la familia al completo», explicó la concejala de Turismo, Rocío Galindo.

La fiesta comenzará a las 12 horas y no se detendrá hasta doce horas después, en un ambiente de luz y color que será amenizado por productores de prestigio nacional, como Moree Mk, Happy Djs, The Privilige, Pedro Panona, Ness Navarro, Trave Dj, Dj See, Tony de Rosa, además del reconocido músico onubense Sergio Contreras.

La peculiaridad de este festival es que durante el concierto los asistentes se tiñen de polvos de colores y los lanzan al aire simultáneamente, creando un ambiente único y un efecto visual radiante y muy colorido. Ya se encuentran a la venta las entradas que si se adquieren de forma anticipada tienen un precio de 15 euros ó 18, con autobús y se elevarán a 20 euros, en taquilla. Además del acceso al recinto, se incluye bebida, mochila, bolsa y comida (hasta las 16 horas se ofrecerá paella).

‘The Fest Colors’ está enfocado para que puedan asistir menores de edad siempre cumpliendo con las normas que se exigen para estos casos, así habrá un control exhaustivo en el exterior y para evitar que se les administre alcohol se utilizarán pulseras de colores.

Este festival está inspirado en una antigua fiesta popular hindú de primavera.