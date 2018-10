Las obras en el puerto de Carboneras comenzarán«en los próximos días» El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, en su visita al puerto de Carboneras el pasado mes de julio. / D. S. La portavoz de Cs en el Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, pregunta al consejero de Fomento y Vivienda, tras no cumplir los plazos acordados DANIEL SERRANO Carboneras Jueves, 4 octubre 2018, 00:11

La portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento Andaluz, y diputada por Almería, Marta Bosquet, preguntó ayer al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, que cuándo se iban a llevar a cabo las obras en el puerto de Carboneras en relación a la instalación de suministros básicos esenciales tales como luz, agua o baños, así como el acceso necesario a las embarcaciones pesqueras.

«Albergaba una vana esperanza de que, por una vez en la vida, ustedes cumplieran con su palabra respecto a los plazos pero lamentablemente este Gobierno vuelve a incumplir una vez más», lamentó Bosquet durante su intervención en la Comisión de Fomento.

La portavoz de la formación naranja hizo referencia a la enmienda de 100.000 euros en apoyo al presupuesto de la Junta en este 2018 para dotar al puerto carbonero de las citadas instalaciones.

«Usted me dijo en el mes de junio que se harían en verano y estamos a 3 de octubre y allí no se ha visto ninguna actuación más allá de las obras de emergencia en la lonja», aseguró Bosquet, quien deseó que en la Comisión del próximo mes no tenga que volver a preguntar sobre el mismo asunto.

En declaraciones a este periódico, Bosquet comentó que «en resumidas cuentas, el consejero me ha contestado que las obras comenzarán en los próximos días».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Carboneras se mostraron prudentes ante el anuncio del consejero y esperan que se cumplan los plazos. A su vez apuntaron que desean que la licitación del puerto deportivo sea una realidad lo antes posible.

De días a meses

Desde el Gobierno andaluz emitieron ayer un comunicado en el que aseguraron que la Consejería de Fomento y Vivienda tiene previsto destinar 8,5 millones de euros al desarrollo de las actuaciones contempladas en el proyecto básico de reordenación del puerto de Carboneras, del que ya ha concluido el proceso de información pública y que ya está aprobado el documento definitivo por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

Según indicaron, solo queda pendiente el preceptivo informe de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, que dará paso a su licitación.

En este contexto merece la pena recordar que en la visita que realizó López al puerto de Carboneras el pasado mes de julio, comentó a IDEAL que calculaba que recibirían dicho informe «en un plazo de una semana y saldrá a licitación el concurso».

Aun así, en el comunicado emitido ayer, el consejero quiso dejar claro «el compromiso del Gobierno andaluz con este proyecto que permitirá la renovación técnica y funcional de las actuales instalaciones portuarias de Carboneras, aportando con ello un valor añadido a la actividad pesquera de referencia, y al auge que los deportes náuticos y la actividad turística, basada en el turismo activo tienen en la zona».