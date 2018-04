El PP pedirá desde el Parlamento a la Junta que se dote a Mojácar de una Escuela de Hostelería y Turismo Según explican, es «incomprensible» que un municipio como Mojácar, referente turístico a nivel provincial y nacional, «no tenga una escuela para formar a los jóvenes de la localidad que deseen trabajar en este sector» EUROPA PRESS MOJÁCAR Sábado, 21 abril 2018, 12:41

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha anunciado este sábado que su partido va a registrar en la Cámara andaluza una iniciativa pidiendo al Gobierno de Susana Díaz que dote al municipio almeriense de Mojácar de una Escuela de Hostelería y Turismo.

Según ha explicado en un comunicado, es «incomprensible» que un municipio como Mojácar, referente turístico a nivel provincial y nacional, y catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España, que además cuenta con una ocupación hotelera del 100 por cien en verano, «no tenga una escuela para formar a los jóvenes de la localidad que deseen trabajar en este sector«.

Crespo ha señalado que el volumen hotelero en el municipio alcanza las 10.000 plazas de hotel repartidas en siete hoteles de alta escala hotelera, más cinco hoteles de tres estrellas, a lo que hay que añadir una gran cantidad de hoteles familiares con encanto, fruto de la tradición e historia ligada al turismo de Mojácar en las últimas décadas.

Según inciden desde el PP, se trata de un municipio cuyo sector principal de producción está ligado al turismo, y en el que «la calidad, la excelencia y el buen trato son sus señas de identidad«.

Carmen Crespo ha insistido en que «desde el PP no entendemos que Mojácar no cuente con una Escuela de Hostelería y Turismo propia, más aún cuando cuenta con todas las razones para ello, y porque la necesita y no habría un mejor lugar para situarla«.

La portavoz del PP-A en el Parlamento pide a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que «no dé la espalda« a los jóvenes que desean formarse en este ámbito, y espera que el resto de formaciones políticas apoyen que Mojácar cuente con una Escuela de Hostelería y Turismo propia, donde se pueda llevar a cabo una formación superior en dirección de cocina, dirección de servicios de restauración, gestión de alojamientos turísticos, guía, información y asistencias turísticas, así como una formación media de cocina y gastronomía, o en servicios de restauración.

Rosa María Cano

Por su parte, la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, ha afirmado que, actualmente, lo único que se está impartiendo es un ciclo medio en Cocina y Gastronomía, que ni siquiera lo tiene Mojácar pese a que se realiza aquí, pues es dependiente del IES 'Alyanub' de Vera (Almería).

Para Cano, «esto no es suficiente«, y »lo que aquí hace falta es una Escuela de Hostelería y Turismo donde los jóvenes puedan formarse en los ámbitos que anteriormente hemos hablado, propia del municipio de Mojácar, al igual que tienen otros municipios de relevancia turística en España, y el nuestro no tiene por qué ser menos«.

La alcaldesa de Mojácar afirma además que contar con esta Escuela facilitaría la contratación y el no tener que salir fuera para contratar, si no tener dentro a los mejores; al mismo tiempo que sería «una oportunidad inmejorable para llevar a cabo una verdadera Formación Dual, debido al importante tejido hotelero que posee este municipio«.

Por todo ello, los parlamentarios del PP van a pedir a la Junta de Andalucía que «responda a su compromiso con los jóvenes andaluces, que no les dé más la espalda y atienda sus demandas», y que lo haga dotando a Mojácar de una Escuela de Hostelería y Turismo propia, «con los ciclos formativos superiores y medios que necesita y se merece«.

NNGG de Almería

Por último, el presidente de NNGG de Almería, Daniel Royen, ha señalado que, en los últimos cuatro años, alrededor de 9.300 alumnos se han quedado fuera de la FP en la provincia por falta de plazas, no pudiendo optar a la formación que quieren.

Además, considera injusto que, «pese a que Almería cuenta con un importante tejido productivo, cantidad de empresas punteras con relieve nacional e internacional, sin embargo, no contemos con una FP Dual acorde con ello, que permita que los jóvenes puedan formarse en empresas donde pueden obtener su primera oportunidad laboral».

«No entendemos que, teniendo un pulmón empresarial tan importante, Almería sea la provincia que hoy oferta menos plazas de FP Dual en Andalucía. Una modalidad de la que apenas disfrutan un total de 158 alumnos en la provincia y que está implantada únicamente en doce centros, algo que valoramos como muy deficiente«, ha abundado.

Por todo ello, desde NNGG van a seguir llevando a cabo por todos los puntos de la provincia una campaña informando sobre la FP Dual, para «reivindicar que se cumpla el compromiso con la sociedad almeriense y más en concreto con los jóvenes de nuestra provincia».