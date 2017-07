‘Pequeños bomberos’ que aprenden a prevenir y actuar en emergencias En cuatro años de su puesta en marcha, AprendEmergencias ha conseguido llegar a miles de personas en cuestiones vitales IDEAL Levante Lunes, 3 julio 2017, 17:08

La iniciativa AprendEmergencias puesta en marcha por el bombero huercalense Carlos Artero acaba de cumplir cuatro años y Artero hace balance. «Van ya 165000 visitas a la Web y casi 1000 personas formadas en las sesiones prácticas realizadas. El proyecto no para de crecer con nuevos artículos en la web, en el periódico, redes sociales, más charlas, materiales para formación, trípticos para divulgación y nuevas ideas», apuntó.

La última actividad desarrollada se denomina ‘Pequeños bomberos’. Está enfocada para niños de Infantil (de 3 a 6 años) y pensada para realizarla en los colegios. El objetivo es que los ‘peques’ aprendan de forma divertida y dinámica durante una hora aspectos básicos sobre emergencias y accidentes. A día de hoy ya se han realizado cinco sesiones en dos colegios y han asistido casi 400 niños.

Es fundamental que se introduzcan este tipo de materias en el currículo escolar y esté presente durante toda la época estudiantil. De esta forma se salvarían muchas vidas ya que la ciudadanía estaría preparada para prevenir accidentes, protegerse ante ellos y saber actuar cuando ocurra una emergencia. Hace poco escuchamos el caso de un niño que recibió un premio en Madrid precisamente por haber llamado al 112 y así haber sabido actuar estando solo con su madre cuando esta se desmayó.

Con el programa de Artero, los niños se aprenden el número de emergencias europeo 1-1-2 usando su cara: una boca-una nariz-dos ojos. «Se han registrado ya muchos casos a nivel mundial de niños con estas edades que han salvado la vida de un familiar al llamar el número de emergencias. Piénsalo, ¿si estás sólo con tus hijos y te pasa algo…? Enséñales cómo llamar y que se aprendan la dirección de la casa», aconsejó.

Se les muestra los peligros en el hogar para que los vayan conociendo y eviten accidentes: las medicinas de los mayores no se comen; las quemaduras y el riesgo de incendio con la plancha, la calefacción, las cerillas…; con los productos químicos no se juega; el peligro de aplastamiento al escalar un mueble (en mayo falleció un niño de 2 años en Toledo aplastado por una televisión); no subirse a ningún mueble para asomarse a la ventana o al balcón; la electricidad, no jugar con enchufes y cables; el peligro de atragantamiento y asfixia con juguetes, bolsas y otros artículos; el peligro de graves heridas con cuchillos, tijeras, herramientas…

Aprenden cómo actuar ante incendios: evacuación sin humo, en fila, despacio, siguiendo la pared, cerrando la puerta al salir…; evacuación con humo, igual pero agachados para no respirar el humo que es muy peligroso; y confinamiento, cuando no se puede salir porque hay mucho humo o fuego, deben alejarse de la puerta lo máximo posible y asomarse a una ventana para pedir ayuda y ser rescatados.

También, al estar en zona sísmica, se les explica cómo deben actuar ante un terremoto para que no les golpeen los objetos que caen, se les dice que deben meterse debajo de algún mueble y agarrarse fuerte a él.

Y por último aprenden la importancia de viajar siempre bien abrochados en su silleta y cómo cruzar por los pasos de peatones.

Todo esto se hace con su participación, realizando pequeños simulacros en los que pueden practicar lo aprendido. Cada uno de los asistentes se ha llevado dos regalos: una tarjeta diseñada por AprendEmergencias que certifica que son ‘Pequeños bomberos’ y un libro de actividades aportado por el CEIS Levante almeriense. Además llevan para sus padres un díptico con un listado de comprobación de riesgos en el hogar con unos consejos para minimizar los riesgos para los pequeños: ancla los muebles y la tele a la pared; mantén medicinas, productos de limpieza, elementos de corte, cerillas… en zonas inaccesibles; instala detectores de incendio; compra extintores; adquiere aparatos eléctricos de calidad; manda revisar la instalación eléctrica y la de gas…

En la Web de AprendEmergencias www.aprendemergencias.es se puede descargar la lista de comprobación de riesgos en el hogar, leer artículos sobre emergencias y ponerse en contacto con el bombero Carlos Artero si se está interesado en realizar esta actividad en algún colegio de la provincia.