Pinceladas solidarias inundan el paseo marítimo de Mojácar El 'Paseo del Arte' cierra hoy su primera edición con un gran éxito de participación y volverá a las calles una vez finalizada la temporada estival Los artistas junto con los asistentes crean un cuadro que posteriormente se subasta en la página de Facebook Mojácar Forum. / IDEAL DANIEL SERRANO Mojácar Domingo, 3 junio 2018, 11:49

Transcribiendo las palabras de Carlos Almendros en la introducción de su libro 'Mojácar Rincón de embrujo', «a Mojácar no se la puede considerar como un milagro más del turismo. Al turista culto, al estudioso dotado de captación estética, lo gana Mojácar, de forma entrañable e irresistible, no por su clima excelente, ni por sus dilatadas playas. Lo gana por un no sé qué, que envuelve todo su ambiente; por un duende que os capta al primer contacto; por un aquel particular y distinto, que os fuerza a exclamar: si España es diferente, Mojácar lo es todavía más».

Unas líneas más abajo, continúa Almendros explicando que Mojácar tiene el encanto y embrujo, el lenguaje íntimo de las cosas con solera, que hablan muy bajito, pero muy profundamente, al alma.

Quizás sea esto lo que han sentido, y siguen sintiendo en la actualidad, el gran número de artistas a los que Mojácar les ha servido como fuente de inspiración para realizar creaciones de todo tipo.

Lienzo en el que se refleja la tradicional fuente de Mojácar, uno de los lugares históricos de la localidad. / IDEAL

Atendiendo a la página web del Consistorio mojaquero se puede leer que siempre se ha considerado a la localidad como refugio de artistas ya que a través del tiempo han sido numerosos los pintores, fotógrafos, escultores, músicos y todo tipo de personas relacionadas con las artes los que han visitado, pasado sus vacaciones o residido en la localidad.

Puede que sea la luz, la belleza del paisaje o el ambiente cosmopolita de la ciudad lo que ha propiciado tanto el rodaje de numerosas películas y spots, como la creación artística más variada, que se muestran en forma de conciertos, representaciones teatrales o exposiciones, entre otras manifestaciones culturales.

Por su parte, la música y el baile, también tienen su especial arraigo en Mojácar, donde se funden el jazz, el baile oriental, la música clásica o el flamenco más puro dependiendo del lugar y del momento del año.

Merece la pena destacar que en la localidad se asientan numerosas asociaciones culturales además de la importantísima Fundación Valparaíso, que ofrece estancias a creadores de prestigio y de cualquier ámbito para que puedan trabajar en su obra.

La exposición se realiza frente al mar Mediterráneo. / IDEAL

Así, el Ayuntamiento de Mojácar, sensibilizado especialmente con el mundo de la cultura, realiza a través de talleres, cursos, exposiciones y actividades un importante esfuerzo en este sentido, de tal modo que es muy fácil encontrar a lo largo del término municipal, cada fin de semana una opción a su gusto.

Proyecto atractivo

En este marco idílico surgió una de las últimas iniciativas que con el paso de los meses se está convirtiendo en una cita importante en el calendario turístico y cultural del municipio del Levante almeriense.

Y es que el primer sábado de cada mes, desde el pasado 3 de marzo, un grupo de artistas internacionales se reúnen en el paseo marítimo de Mojácar, a la altura de Pueblo Indalo, convirtiendo este lugar en una interesante galería de arte al aire libre, en la que se puede disfrutar de una muestra pictórica en un ambiente único frente al mar Mediterráneo.

Los más pequeños también participan en la elaboración de la muestra. / IDEAL

El denominado 'Paseo del Arte' surgió de la idea de un grupo de artistas locales, residentes y visitantes asiduos a Mojácar que, desde distintos países y en la misma localidad, viven el arte y siguen la estela que en esta ciudad dejaron grandes autores de todas las partes del planeta a lo largo de la historia.

Se trata de una iniciativa atractiva en todos los sentidos, y que cuenta con el apoyo y la colaboración del gobierno municipal, ya que arte y solidaridad van cogidos de la mano puesto que el 20% de la recaudación de las obras que se venden van destinadas a instituciones benéficas.

Además, en cada jornada se pone a disposición de los asistentes un lienzo que, partiendo de un boceto inicial, se va pintando durante el desarrollo de la misma y que en su primera experiencia contó con la participación de 94 pintores voluntarios de 8 países diferentes, siendo subastado posteriormente en la cuenta de Facebook de Mojácar Forum y adquirido por un total de 350 euros, recaudación que fue repartida a entidades humanitarias.