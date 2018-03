El pleno de Turre aprueba la reprobación a Martín Morales, primer teniente alcade Martín Morales, a la izquierda de la alcaldesa, María Isabel López, durante la última sesión plenaria / D. S. El Partido Popular presentó mociones para hacer lo propio con la alcaldesa y con el edil de Obras y Servicios pero no prosperaron DANIEL SERRANO Turre Miércoles, 28 marzo 2018, 01:42

A las 20 horas del pasado lunes comenzó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Turre una sesión plenaria ordinaria que acabó levantándose, pasada la media noche, al poco de superar la mitad del orden del día, que contaba con nada menos que 19 puntos.

Las mociones que si se debatieron fueron las propuestas por el Partido Popular que trataron de reprobar a varios miembros del equipo de gobierno, entre ellos a la alcaldesa socialista María Isabel López, al concejal de Obras y Servicios, Pedro Jesús González, y al primer teniente alcalde y edil de Urbanismo, el exalcalde, Martín Morales.

De ellas, la única que prosperó fue la reprobación a Morales, que fue aprobada con seis votos a favor, cinco del PP y uno de la edil independiente María Luisa Cervantes, y cinco votos en contra pertenecientes al equipo de gobierno, por lo que el concejal de IU-Somos Turre fue reprobado por el pleno.

Exposición de motivos

Los motivos expuestos por los populares en la moción son los siguientes: «Dada la incapacidad demostrada en la gestión en el área de Urbanismo de este concejal, a ello se le suma su actitud dictatorial y poco respetuosa con el resto de la corporación, ejecutando actos en contra de los otros diez miembros de la misma, los cuales han creado prejuicios tanto económicos como en la imagen del pueblo; por ir permanentemente en otra dirección contraria a la del equipo de gobierno del que forma parte, manifestando públicamente la incapacidad de la señora alcaldesa al gastar los 220.000 euros del contencioso ganado a Endesa al no hacer los presupuestos; por ser copartícipe junto a sus compañeros del equipo de gobierno de la no realización de los Planes Provinciales; por mentir a los vecinos en realizar ninguna de las cooperativas prometidas; prometer los estudios para traer el agua de la sierra; y por dar trabajo a un familiar directo y facturándolo a otra empresa y al ser preguntado por ello, como consta en acta, decir que su familiar había subcontratado cuando no había ningún contrato».

Por su parte, Morales aseguró que lo que pretenden los populares con la moción, a parte de dar un toque de atención para que trabajen más duro, es «calentar el ambiente» ya que se están acercando las elecciones.

«Me gustaría que su grupo propusiera mociones que piensen más en el municipio porque durante la legislatura se ha visto poca oposición y pocas propuestas locales», reprochó.

El portavoz del PP, Arturo Grima, durante su segunda intervención se dirigió a Morales advirtiéndole que él también «va a ser responsable de toda la ineficacia del equipo de gobierno». «Yo le pido a usted que reflexione, no pueden estar contentos con la gestión municipal porque no se ha hecho nada», comentó.

El popular aconsejó al primer teniente alcalde que, si cree que ya no se puede hacer nada, se marche. «Váyase pero no sea más participe de estas cosas», sugirió Grima.