Profesionales sanitarios se concentran por las 35 horas en La Inmaculada

Profesionales sanitarios del hospital comarcal La Inmaculada en Huércal-Overa se concentraron ayer a las puertas del edificio, a través de sus sindicatos y representantes, para mostrar su «más absoluto rechazo a la suspensión cautelar de las 35 horas semanales» que anunció el Gobierno de la Nación.

Los manifestantes leyeron un manifiesto en el que recordaron que los recortes que se aplican desde hace cinco años en la sanidad se impusieron «con la excusa de una crisis económica de la que ni los profesionales sanitarios ni los ciudadanos son responsables en absoluto».

«Si bien la vuelta a las 35 horas en la sanidad pública almeriense desde primeros del presente año, no es otra cosa que la recuperación de un derecho de los profesionales que le fue hurtado sin contemplaciones por la Administración, y que la sanidad sufrió como ningún otro sector», apuntaron, añadiendo que no aceptarán, por lo tanto, «la posibilidad de imponer nuevamente las 37,5 horas, máxime cuando las razones de situación crítica de crisis, que se utilizaron en su día para imponerlas, ya no existen, por lo que carece de sentido alguno querer imponerla nuevamente, por razones de oportunismo político entre distintas administraciones».

Respeto

Igualmente, los profesionales sanitarios expresaron su confianza en que la Junta de Andalucía respete «las condiciones laborales de los profesionales, así como el empleo generado por la vuelta a las 35 horas».

Finalmente, hicieron un llamamiento «al Gobierno central y a la Junta para que la confrontación entre administraciones no perjudique a la sanidad pública ni a quienes la hacen posible cada día, es decir, los profesionales, confiando predomine el sentido común y el interés por una sanidad pública fortalecida y el respeto a las condiciones laborales de los profesionales».