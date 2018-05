El proyecto de la segunda fase del paseo marítimo de Mojácar «está caducado» Propietarios y trabajadores de los chiringuitos aplaudieron el anuncio de la oposición e increparon a la alcaldesa. / D. S. A pesar de la advertencia de la oposición de la irregularidad, por segunda vez, el equipo de gobierno aprueba el convenio de colaboración con el Ministerio DANIEL SERRANO Mojácar Martes, 8 mayo 2018, 00:05

Los aplausos de los propietarios y trabajadores de los chiringuitos de Mojácar retumbaron en el salón de plenos cuando el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Zamora, se dirigió a la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, durante su primera intervención, en los siguientes términos: «Escúcheme bien lo que le voy a decir, este proyecto también está caducado».

Y es que durante la sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada ayer, el Ayuntamiento de Mojácar aprobó con los votos favorables del equipo de gobierno y del edil no adscrito Lucas John Mayo, y a pesar de las advertencias de la oposición, el convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Consistorio mojaquero para la ejecución de la actuación 'desglosado 2 del proyecto de paseo marítimo de Mojácar segunda fase'.

La sesión estuvo marcada, como ya ocurrió en mayo de 2017, por la asistencia de los afectados. Estos mismos aplaudieron el anuncio de la oposición llegando incluso a increpar a la alcaldesa mojaquera.

Fuera de plazos

Según ha podido saber IDEAL, los mismos abogados que demostraron la caducidad del proyecto la primera vez, en noviembre de 2017, están convencidos de que se ha vuelto a cometer una irregularidad y por ello han presentado una alegación que está pendiente de la resolución definitiva de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Por su parte, Cano aseguró durante la sesión que no sabía si estaba caducado o no. «Lo tendrá que decidir el Ministerio pero si está caducado no pasa nada, volveremos a empezar desde el principio», apostilló.

Al respecto, la edil de Somos Mojácar, Jessica Dee Simpson, manifestó que «el macroproyecto de destrucción del encanto de la costa, con más de 50 años de historia, vuelve a estar caducado. Es su obligación saberlo antes de traer un convenio».

Obligaciones del acuerdo

Con los votos en contra de la oposición, el equipo de gobierno aprobó el citado convenio de colaboración en el que se detalla que el Ayuntamiento deberá aportar 850.000 euros, dividido en dos anualidades (la primera de ellas a pagar un mes después de la firma del mismo), mientras que el Ministerio financiará los 2.221.032,43 euros restantes en 2019.

A su vez, será el Consistorio el encargado de asumir los gastos de conservación y mantenimiento del paseo marítimo y el Ministerio se ocupará de la licitación, contratación, ejecución, dirección, control y vigilancia de las obras, así como la recepción y liquidación del contrato.

En relación al mismo, Zamora recriminó al equipo de gobierno que en el plazo de un mes haya que pagar 200.000 euros. «Si el proyecto está caducado y nosotros le ingresamos esta cuantía al Ministerio, ¿qué pasa con este dinero?», se preguntó el portavoz socialista antes de detallar que «el paseo marítimo costará más de mil euros por habitante».

En la misma línea, Simpson acusó a la alcaldesa de jugar con el dinero y el futuro de la localidad. «Es un acuerdo y un proyecto nefasto. Haga el favor de no someternos a este sufrimiento», aseguró.

Durante su turno de respuesta, la alcaldesa de Mojácar reprochó a la oposición el estar vendiendo que la segunda fase del paseo marítimo vaya a ser una ruina y aseguró creer en el mismo, tal y como presentó en su programa electoral. «Una vez que esté hecho la gente verá que estaba equivocada», comentó Cano.