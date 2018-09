El PSOE pide la dimisión «inmediata» de Felipe Cayuela El PSOE de Carboneras, ayer en rueda de prensa. / PSOE Los socialistas mantienen que el alcalde ha reconocido ilegalidades en una entrevista y este asegura que «son palabras fuera de contexto» DANIEL SERRANO Carboneras Viernes, 14 septiembre 2018, 00:09

El Grupo Municipal Socialista de Carboneras compareció en la tarde de ayer para pedir, de manera inmediata, la dimisión del alcalde, Felipe Cayuela, «después de que este haya admitido en una entrevista que, durante su etapa como concejal de Hacienda, se produjeron ilegalidades en el Ayuntamiento».

Según el portavoz socialista, José Luis Amérigo, en la entrevista radiofónica emitida el pasado lunes y «que tiene escandalizados a los vecinos», Cayuela dijo textualmente: «si alguien me propone seguir haciendo algo ilegal, no lo voy a hacer».

Además, el actual regidor también afirmó, según detalló el PSOE: «eso es lo que ha pasado aquí, ni más ni menos. Yo no voy a usar empresas para hacer contrataciones que considero que no son adecuadas ni legales».

Para Amérigo, con estas declaraciones «admite que se realizaron ilegalidades cuando él era concejal y admite que le están pidiendo que siga con esas contrataciones ilegales».

El portavoz socialista apuntó que «estas declaraciones en las que Cayuela reconoce delitos son de una magnitud espectacular».

Ocultación

«De ahí que el equipo de gobierno ocultara a la oposición todos los documentos que vendrían a ratificar los delitos que, en esta entrevista, el propio alcalde reconoce», declaró Amérigo.

El socialista admitió que van a tomar todas las medidas políticas y judiciales que sean necesarias «para que se depuren todas las responsabilidades».

Por su parte, Cayuela aseguró a IDEAL, que «son declaraciones fuera de contexto. Yo no he dicho que se hayan cometido ilegalidades, solo que si considero que algo no es legal o transparente no lo voy a hacer. De ahí a reconocer ilegalidades hay un trecho. Es una mala interpretación y han sacado mucho de contexto unas palabras».