Reyes Martín, cesado en Los Gallardos Francisco Miguel Reyes Martín, a la izquierda, y María González, con camisa estampada, en campaña electoral en Los Gallardos. / PSOE LOS GALLARDOS La alcaldesa gallardera María González asegura que su ya excompañero «pensaba presentarse a las elecciones por otra formación política» DANIEL SERRANO Los Gallardos Sábado, 12 enero 2019, 00:05

Francisco Miguel Reyes Martín fue cesado en el mediodía de ayer como primer teniente de alcalde y de sus cargos como concejal de Cultura, Educación y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de los Gallardos.

Así lo confirmaba él mismo a través de su perfil de Facebook: «me acaban de notificar el cese de mi Concejalía en el Ayuntamiento de Los Gallardos. A partir de este momento ya no trabajo en el ayuntamiento».

Por su parte, la alcaldesa de Los Gallardos, María González Martínez, del PSOE, también por las redes sociales, comunicó que Reyes Martín «no ha dejado de ser concejal, esa decisión es solo suya». Si bien, la regidora confirmó que le había cesado de sus cargos.

El motivo que indicó González es que hace más de dos meses empezó a tomar conciencia de que su compañero durante 12 años llevaba meses «traicionando» su confianza. «Pensaba presentarse a las elecciones por otra formación política», asegura.

La alcaldesa socialista relata en su publicación que se enteró «por algunas personas a las que él ya les había contado lo que estaba tramando». Igualmente González relata que mantuvo varias conversaciones sobre este tema con el hasta entonces primer teniente de alcalde aunque «siempre me ha negado la mayor».

Situación insostenible

«Hace dos semanas, más o menos, ante mis preguntas me manifiesta que no quiere continuar y me vuelve a negar que esté tramando nada contra mí y, por supuesto, contra el Partido Socialista al que representa igual que yo», explica González Martínez, que continuó detallando que en la mañana de ayer habían vuelto a hablar pero Reyes Martín seguía desmintiendo tales rumores.

«Ante todo esto, y a pesar de haberle pedido honestidad por activa y por pasiva, no ha tenido ni un solo gesto», aseguró la regidora en su publicación, en la que relata que la situación «era insostenible y personalmente muy dolorosa».

Si bien, merece la pena apuntar que aunque no se ha producido confirmación de manera oficial, todos los rumores indican a que Francisco Miguel Reyes Martín podría concurrir a las elecciones municipales del próximo mes de mayo por la formación política de Ciudadanos.