Ricardo Villalobos hace realidad el sueño de Dreambeach y estará en Villaricos Ricardo Villalobos. / IDEAL La organización anuncia la contratación del DJ chileno-alemán y la del australiano Will Sparks, días antes de cerrar definitivamente el cartel DANIEL SERRANO Cuevas del Almanzora Miércoles, 4 abril 2018, 16:01

El festival de música electrónica Dreambeach, que celebrará su sexta edición del 8 al 12 de agosto en Villaricos, anunció ayer por sorpresa la presencia de Ricardo Villalobos.

«Materializar ese sueño ha costado seis años de intensas gestiones», aseguró la organización a través de un comunicado. Y es que con la contratación del DJ chileno-alemán cumplen una vieja aspiración.

Pues, tal y como detallaron, desde la edición inaugural de Dreambeach, en 2013, la organización ha intentado cada año su contratación. Sin embargo, Villalobos escoge cuidadosamente sus fechas internacionales y limita sus actuaciones a aquellos eventos que alinean con su purista visión de la música underground.

Tras años persiguiéndolo, este verano estará por fin en Villaricos, engrosando el mejor cartel Techno de la historia del festival almeriense, junto a otras figuras mundiales como Richie Hawtin, Solomun, Maceo Plex, Tale of Us, Jamie Jones o The Martinez Brothers.

Villalobos nació en Santiago de Chile en 1970 pero su familia emigró a la ciudad germana de Darmstadt tres años después. Creció bajo la influencia musical de Depeche Mode y pronto se vio absorbido por el movimiento underground y los sonidos metálicos e industriales que triunfaban en los oscuros clubs de los años 80.

Para el cambio de siglo, Villalobos ya era un estandarte del Minimal Techno alemán y un buque insignia de la popularización del cultura rave, que cristalizó en las multitudinarias fiestas del Love Parade. En 2006 pinchó en este festival ante 300.000 personas en la calles de Berlín.

Anárquico, esquivo e impredecible, Villalobos es también uno de los artistas más inspiradores de la escena musical electrónica. Cada verano durante 19 años se ha citado fielmente con sus fans en la discoteca Amnesia de Ibiza. También es célebre por exprimir al límite la vida nocturna, lo que le ha convertido en un icono de los excesos de la profesión de deejay.

Primera vez en España

El festival confirmó también al DJ australiano Will Sparks (situado en el #83 en el ránking que elabora la revista DJ Mag), que visitará por primera vez un festival en España.

El evento tiene previsto cerrar su cartel artístico el próximo martes 10 de abril, varios meses antes que en años anteriores. Entre tanto, las entradas siguen a la venta en la web oficial del festival (www.dreambeach.es). El abono completo tiene un importe de 70 euros, mientras que el precio del abono con acampada es de 92 euros. El festival también ofrece una modalidad VIP con y sin acampada con precios desde 125 euros.