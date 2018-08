Salvemos el Salar de los Canos protesta por la no inclusión del humedal en el BOJA Pancarta desplegada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Vera por Salvemos el Salar de los Canos y el Territorio. / IDEAL El Ayuntamiento veratense se reunirá el próximo miércoles con la asociación para darles a conocer las medidas de protección de este espacio DANIEL SERRANO Vera Sábado, 1 septiembre 2018, 00:34

El pasado lunes, tras la finalización del pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Vera, y una vez que el alcalde Félix López había levantado la sesión, varios miembros de la asociación Salvemos el Salar de los Canos y el Territorio desplegaron una pancarta en la que se podía leer 'Protección para el Salar, Vera sin vertidos'.

El regidor veratense ofreció a los ciudadanos la posibilidad de entablar un diálogo y uno de ellos realizó una serie de preguntas: ¿cuáles son las razones por las que no se ha incluido el Salar de los Canos en la lista de humedales del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)? ¿Cuáles son las razones por las que su equipo de gobierno y el Ayuntamiento de Vera ha presionado a la Consejería de Medio Ambiente para que no se incluya?

López aseguro que el Salar de los Canos se incluyó, según las manifestaciones del propio consejero José Fiscal, en el Catálogo de Humedales. «El que no haya sido publicado en el BOJA lo desconocemos al igual que ustedes», respondió el alcalde, que remarcó que él «no presiona a nadie, puesto que cuantos más espacios naturales y más humedales pongamos en valor en el municipio es para nosotros un orgullo».

Los asistentes preguntaron también que cuál era el objetivo de la laminación en el Salar de los Canos. El encargado de responder en esta ocasión fue el concejal de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura, Francisco Vázquez, quien apuntó que la actuación iba encaminada a que se mantenga el humedal y que no haya inundaciones en las viviendas aledañas.

Tras un intenso debate entre los asistentes y los miembros del equipo de gobierno, de aproximadamente 15 minutos, se acordó mantener una reunión el próximo miércoles en las dependencias del Consistorio veratense para que los ciudadanos puedan conocer las medidas emprendidas desde el Ayuntamiento veratense para la protección del Salar de los Canos.

Un «jarro de agua fría»

José Antonio Ramos Muñoz, miembro de la citada plataforma ciudadana, comentó a IDEAL que el hecho de que el Salar de los Canos no se incluyese «supuso un jarro de agua fría y por eso hemos pedido explicaciones a las administraciones que creemos que tienen algo que decir».

Ramos comentó que a parte de no incluirlo no les han dado ninguna explicación. «No sabemos si es que no lo van a incluir definitivamente o porque se estén resolviendo algunas alegaciones. Pedimos a la Consejería y Delegación de Medio Ambiente y al Ayuntamiento explicaciones de por qué no se ha incluido; que si se trata de alegaciones que nos las remitan para poder estudiarlas; y por último una reunión directamente con la jefa de espacios protegidos en Almería, Rosa Mendoza», apuntó.

Por su parte, desde el Ayuntamiento veratense aseguraron a este periódico que el Salar de los Canos se incluirá próximamente en la Red de Humedales de Andalucía.