Silvia Haro y Aitor Sáez, proclamados Reina y Míster de las Fiestas de Pulpí 2018
Pulpí Viernes, 28 septiembre 2018, 15:58

La pulpileña Silvia Haro Parra fue coronada anoche Reina de las Fiestas de Pulpí 2018, en el transcurso de la VIII Gala-Elección de la Reina y Damas de Honor, en la que también salió elegido, por segundo año consecutivo, el Míster de las Fiestas 2018, título que recayó en Aitor Sáez Cáceres. El resto de galardonados fueron, por parte de las chicas, Araceli Sánchez, que fue elegida 1ª Dama de Honor, y Teresa Paniagua, que se proclamó 2ª Dama de Honor. Por parte de los chicos, el segundo finalista fue Sinu Paternó; y el tercer finalista, Román Nieto.

La gala, que este año se inspiró en la música, dio comienzo con la actuación de la pulpileña Laura Diepstraten, que arrancó el espectáculo interpretando el tema 'Color Esperanza' junto a los músicos y profesores del Aula de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música de Pulpí, Pepe Rodríguez, Juan Alberto Porlán y Chema Alonso, a la que se sumaron cantando los presentadores del acto, Isabel Valera y Ginés Parra, y los concejales Juan Bautista López y María del Mar Sánchez. Los componentes de la Escuela Municipal de Baile, dirigida por Lidia Gallego, completaron el inicio de gala bailando 'Color Esperanza' y finalizaron la actuación soltando globos de colores entre los espectadores.

Durante el transcurso del evento, que se celebró en la Caseta Municipal del Recinto Ferial y que supuso el inicio de las Fiestas de San Miguel 2018, los candidatos y candidatas a Reina y Míster realizaron dos pases: uno con look informal y otro en traje de gala. En ambos pases lucieron toda su belleza, elegancia y simpatía, aspectos que fueron valorados por un jurado formado por profesionales del mundo de la comunicación, la belleza y la política. Y para dar fe de las puntuaciones, la secretaria de la mesa fue la notaria pulpileña Pilar Baraza.

Para completar el desfile de los aspirantes, la gala contó, además, con dos espectaculares coreografías de la Escuela Municipal de Baile dirigida por Lidia Gallego, sin olvidar el Pregón de las Fiestas 2018, que este año recayó en el pulpileño Luis Miguel López Ruiz, a quien le acompañaron su mujer María José y su hija Montiel. Presidente del Consejo Territorial de la ONCE de Madrid en la actualidad, Luis Miguel narró en su pregón cómo ha transcurrido su vida profesional fuera de su pueblo, Pulpí, cómo fueron sus años de infancia y juventud en el municipio, donde fue secretario fundador de la Asociación de Personas con Discapacidad 'La Esperanza' de Pulpí y cómo, gracias a su capacidad de superación, su discapacidad no le ha impedido participar activamente en diversas pruebas deportivas, llegando a competir a nivel nacional e internacional. Tras aquellos primeros años vendiendo cupones en Pulpí, Luis Miguel ha venido desarrollando distintos puestos de responsabilidad en la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) a lo largo de los últimos 25 años. Fue su hermano, el concejal Juan Bautista López, el encargado de hacer la presentación del pregonero 2018, después de que el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, diera la bienvenida a las fiestas de este año.

El momento más esperado de la noche llegó con la proclamación de la Reina y del Míster de las Fiestas de Pulpí, cuyas bandas fueron impuestas por el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García; el Teniente de Alcalde, Juan Bautista López; y la Diputada Provincial de Deportes, Ángeles Martínez. La reina fue coronada por la Reina de las Fiestas 2017, Ana Belén García, y el Míster recibió su banda de manos del Míster 2017, Alejandro Gallardo.