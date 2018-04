Vera aumenta su conocimiento sobre políticas turísticas El objetivo de estos talleres fue aumentar el conocimiento y el diálogo social sobre la materia en cada región asociada DANIEL SERRANO Vera Martes, 24 abril 2018, 09:45

Las ediles de Turismo y Playas en el Ayuntamiento de Vera, Isabel de Haro y Francisca García, participaron en un taller sobre políticas de turismo costero y marítimo sostenible para los destinos del Mediterráneo, celebrado en Málaga y enmarcado en el proyecto europeo Mitomed+, obteniendo así la certificación oficial de participación en el programa.

Dicha iniciativa forma parte del programa Interreg, financiado por la Unión Europea, y enmarcado en la red Necstour (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism), que propone un fortalecimiento de la política turística de cara al marco financiero posterior a 2020 y la complementariedad de programas de la comunidad europea.

El objetivo de estos talleres fue aumentar el conocimiento y el diálogo social sobre la materia en cada región asociada, de modo que se refuerce el proceso de toma de decisiones y la planificación turística en los destinos, estableciendo un modelo de gestión en el área mediterránea.

En la jornada celebrada en Málaga, la primera en Andalucía, donde participaron unos 150 profesionales, los socios de Mitomed+ ofrecieron a los destinos presentes la oportunidad de unirse a las 15 áreas de toda Europa que ya están implementando en sus territorios un sistema de indicadores para la medición de la sostenibilidad.

Además, esta cita estuvo abierta al debate relacionado con el desarrollo e implementación de indicadores de medición y su uso posterior en la formulación de políticas turísticas, con la participación de representantes de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Sistema Estadístico Europeo, la Comisión Europea e investigadores académicos.

A través de este proyecto, Andalucía contribuirá durante los próximos tres años al desarrollo de tareas programadas junto al resto de socios y liderará uno los programas de trabajo, concretamente el de transferencia de conocimiento para que cualquier destino pueda utilizar y reproducir esta experiencia.

Si bien, cabe destacar que Andalucía es, junto a la Universidad de Girona, el único representante español que forma parte de este proyecto.