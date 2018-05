Vera prefiere ofrecer servicios en sus playas antes que obtener la bandera azul La oficina de turismo instalada en el paseo marítimo es una de las causas para la no concesión del distintivo de calidad. / D. S. El Ayuntamiento detalla los motivos por los que Adeac no les ha concedido el distintivo y anuncia la consecución de la Q de calidad DANIEL SERRANO Vera Viernes, 11 mayo 2018, 09:41

La no concesión de la bandera azul a la playa de las Marinas-Bolaga de Vera por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) levantó un pequeño revuelo social y político en la localidad veratense.

Es por ello por lo que ayer parte del equipo de gobierno quiso dar las explicaciones pertinentes y detallar los motivos que la propia Adeac les había dado para no renovarles dicha distinción que está considerada como un sello de calidad.

Así, el alcalde de Vera, Félix López, junto con el edil de Urbanismo Medioambiente y Agricultura, Francisco Vázquez, y el concejal de Hacienda, Personal y Fomento, Alberto Clemente, fueron los encargados de desvelar el porqué la playa de las Marinas-Bolaga no va a contar este verano con la bandera azul.

Los incumplimientos de la Ley de Costas en la citada playa son: la instalación de una caseta de madera no autorizada; la instalación de dos zonas infantiles no autorizadas; las instalaciones de carácter fijo que no tiene solicitadas concesión; la instalación de una oficina de turismo, con carácter fijo y sin la concesión tramitada; la instalación de dos bazares y dos kioskos; la instalación de sendero-pasarela expresamente no autorizado que une dos tramos de playa en la desembocadura del río Antas y el incumplimiento de la obligación de desmontaje de la parcela de hamacas y sombrillas.

El propio López explicó que estas infraestructuras sirven para ofrecer servicios tanto a los vecinos como a los usuarios de las playas, estando la mayoría de ellas situadas sobre el paseo marítimo y no en la zona de arena, por lo que son elementos que no perjudican al servicio de baño. Respecto a la concesiones, el regidor veratense aseguró que se las han solicitado en repetidas ocasiones y «por activa y por pasiva» a la Junta de Andalucía.

Criterios y valoración

Respecto a los criterios que solicita Adeac para la concesión de la bandera azul se encuentran la calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad y servicios e instalaciones.

«Nos sentimos orgullosos de que estos criterios se cumplan. Respecto a las causas que nos dan para no concederla, nosotros vamos a seguir manteniéndolas porque preferimos ofrecer y mantener estos servicios e infraestructuras para el disfrute de los vecinos y usuarios antes que obtener una bandera azul», valoró López, ya que «son necesidades y demandas de los ciudadanos».

A su vez, el regidor veratense aseguró que no entienden que el año pasado se la concediesen y este año «con mejores instalaciones e infraestructuras» no lo hayan hecho y por ello se plantearán el volver a solicitarla.

Por otra parte, López reveló que el día 12 de junio recogerán en Madrid la Q de calidad, por tercer año consecutivo, otorgada por el Gobierno de España para la citada playa.

Acusaciones

Respecto a las acusaciones de la oposición y de la asociación vecinal Veraplayazul, la cual aseguró que «el Ayuntamiento destina seis euros al día al cuidado de los seis kilómetros de playa, Clemente Cano aseguró que «tratan de desprestigiar a Vera».

El edil de Hacienda esclareció que el actual equipo de gobierno supera los 600.000 euros de inversión, tanto en los servicios de temporada como en el resto del año, «mientras que en 2014 el PP invirtió 50.000 euros en las playas de Vera».