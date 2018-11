Vera sanciona a Urbaser con más de 4.000 euros por prestación defectuosa del servicio Los trabajadores de la empresa Urbaser, presentes en la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer en Vera. / D. S. El equipo de gobierno advierte que la empresa es reincidente y no cumple el contrato y el PP asegura que se trata de una «caza de brujas» DANIEL SERRANO Vera Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:27

El Ayuntamiento de Vera aprobó, en la sesión extraordinaria de Pleno celebrada ayer, una sanción pecuniaria de 4.207,09 euros a la empresa concesionaria del servicio público de limpieza viaria y jardinería, Urbaser SA, debido a la prestación defectuosa del servicio.

Se trata de una sanción que ya se aprobó inicialmente en la sesión plenaria celebrada el pasado 28 de septiembre y que ayer se ratificó, con los votos favorables del equipo de gobierno formado por PA y PSOE y los votos en contra del PP, tras no haberse presentado ningún tipo de alegación por parte de la empresa.

Según la propuesta de dictamen, el concesionario ha venido incumpliendo las prestaciones contratadas en los términos establecidos en los pliegos, en la zona de 'el Palmeral'. Igualmente se indica que la sanción se impone en su cuantía máxima, al haber tenido en cuenta el agravante de la reincidencia en la comisión de infracciones por prestación defectuosa del servicio y la perturbación que dicha actuación conlleva en el interés público.

Trabajadores presentes

Coincidiendo con el inicio del debate de este punto del orden del día, cerca de una treintena de trabajadores de Urbaser entraron en el salón de plenos del Consistorio veratense para contemplar el desarrollo del mismo.

Durante el turno de intervenciones, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Belén Carnicer, aseguró que «a la empresa no le consta ninguna notificación del Ayuntamiento de que estaban incumpliendo».

Desde el PP apuntaron que «realmente» lo que quiere el Ayuntamiento es rescindir el contrato de la empresa, «ya que con tres sanciones se puede resolver por incumplimiento del mismo». Así, Carnicer aseguró que «parece una caza de brujas contra la empresa y los trabajadores».

Por su parte, tanto el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Vázquez, como el alcalde de Vera, Félix López, manifestaron que los trabajadores no tienen motivo para estar preocupados ya que «la sanción es contra la empresa que no cumple lo que tiene firmado».

«Los trabajadores no dan a basto pero el pueblo de Vera se merece estar limpio», recalco Vázquez, mientras que López cerró las intervenciones comentando que se trata de «una sanción a Urbaser debido a las denuncias de los vecinos. Como la empresa no cumple se le denuncia pero los trabajadores no tienen culpa porque ellos hacen lo que se les encarga».

Igualmente el regidor veratense recriminó a Carnicer que «no hay ninguna caza de brujas y están asustando a los trabajadores».

«Es injusta»

En declaraciones a IDEAL, Francisco Baraza, representante sindical y uno de los trabajadores más antiguos de Urbaser, comentó que su asistencia al Pleno fue porque «los trabajadores creemos que se está sancionando injustamente a la empresa».